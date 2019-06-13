В’ятрович пішов в партію Порошенка



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«Саме ця команда здатна зупинити реванш», - вважає В’ятрович

Сьогодні директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович приєднався до команди Петра Порошенка і «Європейської Солідарності». Про це він повідомив в відеозверненні, розміщеному у Фейсбук.

«Це — політична сила, програму якої поділяю», - пояснив він.

А ще він впевнений, що саме «Європейська солідарність» зможе зробити Україну більш українською.

«Це політична сила, яка втілили зміни, породжені Майданом, яка має продовжити ці зміни, що будуть робити Україну більш українською», - сказав В’ятрович.

Також, на його думку зараз відбуваються спроби реваншу, тому він переконаний, що «саме ця команда здатна зупинити їх».

«А саме через загрозу реваншу наша, тепер вже спільна, команда потрібна у новому парламенті України», - підсумував В’ятрович.

Нагадаємо, В’ятрович очолює Український інститут національної пам'яті з березня 2014 року.

9 червня 2019 партія «Європейська Солідарність» провела з’їзд на якому затвердила програму та оголосила першу десятку кандидатів в депутати.