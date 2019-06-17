Нардеп Левченко звинуватив Вакарчука в наявності «тушок» у списку партії



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Вакарчук оприлюднив список кандидатів, з якими його партія «Голос» йде на парламентські вибори Фото: сайт партії Голос

Левченко заявив, що Вікторія Пташник є «технічним» кандидатом

Партія «Голос», яка позиціонує себе, як незаплямована політична сила, має у списках «тушок».

Про це заявив народний депутат України Юрій Левченко на телеканалі ZIK.

Парламентар, відповідаючи на запитання глядачів щодо партійних списків окремих політичних сил, зокрема, «Голосу» Святослава Вакарчука, зауважив, що ця політсила – яскравий приклад того, щоб виборці не дивилися лише на бренд, а детально вивчали, хто і від якої партії висувається, вивчали біографії, партійні списки.

«Партія «Голос» позиціонує себе, як така чиста, незаплямована, публічно заявила, мовляв, дивіться, люди, на наші списки, ми готові когось виключати… Сподіваюся, що Святослав Вакарчук все ж таки зробить висновки, але поки що, на жаль, попри масові звернення до партії «Голос» щодо того, що вони у Шевченківському районі висунули «тушку» з оточення Петра Олексійовича Порошенка, Філатова і Ложкіна, «тушку» «Самопомочі», поки що реакції від партії «Голос» немає», – заявив Юрій Левченко.

Нардеп нагадав, що ідеться про його колегу з парламенту Вікторію Пташник, яка потрапила до парламенту у складі «Самопомочі», проте із цієї фракції її виключили після того, як депутатка проголосувала за зміни до Конституції України у 2015 році, а після того вона була у «Демальянсі», згодом вийшла звідти, нині ж балотується від «Голосу».

Юрій Левченко також нагадав, що щодо її родини є низка розслідувань. На його думку, Вікторія Пташник є «технічним» кандидатом, щоб забрати кілька відсотків на виборах у нього, оскільки вони балотуються на одному мажоритарному окрузі у столиці.

«Я сподіваюся, що пан Вакарчук теж зробить свої висновки і не буде плямувати свою репутацію настільки одіозними особистостями», – сподівається Юрій Левченко.

Як повідомлялось, 8 червня з'їзд партії «Голос» затвердив список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку виборчого списку. До нього зокрема увійшли Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина. Також у списку Сергій Притула, Інна Совсун, Андрій Шараскін, Рустем Умеров.

До списку кандидатів у одномандатних округах, яких підтримує «Голос», ввійшли зокрема Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька, Павло Різаненко.

Згодом «Голос» відкликав з партійного списку двох кандидатів на депутатські мандати в одномандатних округах через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили. Журналісти руху «Чесно» надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний із діяльністю партії «Український вибір» Віктора Медведчука у Луцьку. Також повідомляється, що прізвище іншого кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу №217) активісти знайшли у списках партії «Опозиційний блок» на позачергових парламентських виборах 2014 рок