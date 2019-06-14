Вакарчук хоче показати приклад всім своєю декларацією



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Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що оприлюднить свою декларацію за 2018 рік «якомога швидше»

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук сказав, що оприлюднить свою декларацію за 2018 рік до виборів у Верховну Раду 21 липня.

Про це він заявив в ефірі телеканалу 1+1.

«Я особисто точно опублікую. Упевнений, що більшість (членів моєї партії - ред.) теж», - сказав Вакарчук.

Лідер партії «Голос» підкреслив, що представники його політсили покажуть свої декларації «в час, встановлений Конституцією».

«Але я зроблю це якомога швидше. Я хочу показати всім приклад», - пообіцяв Вакарчук.

Як повідомлялось, 8 червня з'їзд партії «Голос» затвердив список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку виборчого списку.

Вакарчук 13 червня представив трьох перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії партії «Голос».