Проти ексдиректорки Довженко-Центру відкрито кримінальну справу

Олену Гончарук підозрюють у перевищенні службових повноважень і порушенні закону про публічні закупівлі

3 січня стало відомо, що проти колишньої виконувачки обов'язків генеральної директорки «Довженко-центру» Олени Гончарук порушили кримінальну справу. Її підозрюють у перевищенні службових повноважень і порушенні закону про публічні закупівлі. Про це повідомило видання РБК-Україна, опублікувавши витяг із реєстру.

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Зокрема, за версією слідства, Гончарук продовжувала видавати і підписувати розпорядчі документи після того, як була звільнена з займаної посади відповідним наказом. Фактично Гончарук самовільно і протиправно «керує» Довженко-Центром. Також зафіксовано, що незважаючи на те, що Центр має власний правовий відділ з юрисконсультом, Гончарук замовляла юридичні послуги у сторонніх організаціях.

У січні 2023 року з адвокаткою Крижанівською був укладений договір про надання послуг з юридичного консультування та юридичного представництва на загальну суму 199 900 грн. При цьому вище згадана адвокатка входить у склад конкурсної комісії для здійснення добору на посаду керівника Довженко-Центру, а Гончарук є однією з претинденток на цей пост – наявність конфлікту інтересів є очевидною.

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Окрім цього, в Довженко-Центрі виявлені порушення в частині публічних закупівель, розпоряджання державними коштами та управління державним майном, про що свідчать Акти перевірок діяльності установи. На підставі цих актів прокуратура міста Києва внесла відомості до ЄРДР за фактом заволодіння державними коштами службовими особами Довженко-Центру.

Олена Гончарук зазначила, що це є для неї повною несподіванкою:

«Чогось такого варто було чекати. «Брудна бомба» якраз перед другим конкурсним засіданням, на якому вже представляють програми і відбувається відбір керівника Довженко-Центру. Засідання сьогодні, 3 лютого, о 12:59. Відомості про заяву Держкіно було внесено вчора, 2 лютого, близько 19», – написала вона у своєму Facebook.

Нагадаємо, що 2 листопада Держкіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обовʼязків генеральної директорки «Довженко-Центру». Зараз триває конкурс на посаду керівника Довженко-Центру: серед кандидатів Олена Гончарук, Вікторія Водка, Кирило Жаровський, Олексій Пантелєєв та Сергій Слєпак.