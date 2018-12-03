Відлига прийде в Україну з туманами і мокрим снігом



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У столиці вдень очікується до +3

У вівторок, 4 грудня, в Києві буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +1...+3 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, дощ (вночі з мокрим снігом), вночі і вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У Карпатах дощ (вночі з мокрим снігом), температура вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Житомирській області дощ (вночі з мокрим снігом), вночі і вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень -2...+3 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень -2...+3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

Джерело: Українські новини