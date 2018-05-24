Відомий мовознавець назвав типові помилки на ЗНО з української мови

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Олександр Авраменко розповідає про помилки випускників на іспиті з української мови та літератури

Сьогодні, 24 травня, відбувається ЗНО з української мови та літератури. Це єдиний іспит, який обов’язковий для усіх майбутніх абітурієнтів. На допомогу учасникам тестування прийшов відомий український мовознавець, автор понад п'ятдесяти підручників та посібників з української мови й літератури, теле- та радіоведучий Олександр Авраменко, який є членом Експертної комісії із затвердження правильних відповідей тестів ЗНО.

На передодні іспиту, фахівець провів онлайн-консультацію, де учні могли задати будь-які запитання і отримати на них відповіді. Цю консультацію подивилось за добу десятки тисяч користувачів.

Також Олександр Авраменко назвав «Главкому» три найтиповіші помилки на тестуванні з української мови та літератури, які повторюються з року в рік. Мовознавець радить випускникам обов’язково перевірити свою робота на наявність таких хиб. «Перше – це тавтологія, повтор того самого слова або спільнокореневого в одному реченні чи у двох сусідніх. Друге – чергування «у» - «в», «і» - «й»: наприклад, «учитель» чи «вчитель», «у нього» чи «в нього». Третє – розділові знаки. Багато пропускають чи ставлять зайві», - підсумував Авраменко.

Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкома»: Олександр Авраменко: ЗНО - це одне із небагатьох великих завоювань незалежної України