Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури

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Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 104

Сьогодні, 24 травня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти.

Повідомляється, що допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього незалежного оцінювання об 11:00.

Згідно з повідомленням, на виконання сертифікаційної роботи з української мови та літератури відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань роботи – 58. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 104.

Сертифікаційна робота складається з трьох частин:

Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм; відповіді на них потрібно позначити в бланку А.

Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм; Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.

Частина 3 «Власне висловлювання» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

22 травня відбулося зовнішнє незалежне тестування з математики. До участі у Зовнішньому незалежному оцінюванні з математики не допустили 80 людей.

23 травня Український Центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді тестування з математики.

Загалом у 2018 році для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 335 843 особи. Торік для участі в тестуванні було зареєстровано 240 881 особу.

Нагадаємо, що 29 травня травня відбудеться іспит з іспанської, німецької, французької мов, 1 червня – з англійської мови, 4 червня – з біології, 6 червня – з історії України, 8 червня – з географії, 11 червня – з фізики, 13 червня – з хімії.

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