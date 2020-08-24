Відомий музикант відмовився від ордена, яким його нагородив Зеленський



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Олександр Положинський звернувся до Зеленського

Положинський назвав прізвища інших людей, які на його думку мають отримувати високі державні нагороди

Сьогодні стало відомо, що президент Зеленський нагородив відомого музиканта Олександра Положинського орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Колишній лідер гурту «Тартак» від нагороди вирішив відмовитися, з приводу чого записав відеозвернення до Зеленського.

Положинський заявив, що є інші достойні люди для таких нагород. Зокрема Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь, яких наразі звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Між іншим, святковий концерт Зеленського також потрапив у скандал: митці не давали дозвіл на використання своїх пісень. Лідер «Тартаку» Олександр Положинський заявив, що пісню гурту взяли для концерту, не спитавши його.

Концерт «Пісенна історія сучасної України» відбувся в межах заходів святкування 29-го Дня незалежності. На ньому пісню «Вахтерам» гурту «Бумбокс» виконали «Время и Стекло», а «Там, де нас нема» «Океану Ельзи» — хор і Вєрка Сердючка. Пісні гурту «Тартак» «Понад хмарами» і «Ні, я не ту кохав» виконали Ніна Матвієнко і Потап із Павлом Зібровим відповідно.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території.

Під час дійства десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.







