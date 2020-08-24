Зеленський вірить у завершення війни на Донбасі до кінця року



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Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності, 24 серпня 2020 року Фото: Офіс президента

За словами Зеленського, його команда дотримується безпрецедентних темпів зі встановлення миру на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський вірить, що бойові дії на окупованому Росією Донбасі завершаться до кінця цього року. Зеленський додав, що він дуже хоче, щоб війна завершилася.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Euronews.

При цьому Зеленський вважає, що такого тиску та темпів ще ніхто до нього не робив.

«Я хочу вірити, що це станеться в цьому році. Дуже хочу вірити та вірю. Я не хотів би називати імен, але, порівнюючи нашу нинішню команду і минулу, так, як я цього хочу, ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску - ніхто такого не робив», - пояснив він.

Зазначимо, 29 день на Донбасі триває режим припинення вогню, який було встановлено після домовленостей Тристоронньої контактної групи. Як стверджує українська влада, серйозних порушень з боку проросійських бойовиків за цей не було виявлено. У штабі Операції Об’єднаних сил запевняють, що бойових втрат серед підрозділів ООС також немає.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема у Києві пройшов Марш захисників України.

Також зазначимо, що на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території.

Під час дійства десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, який нині очолює штаб партії «Європейська солідарність», заявив, що в президента Володимира Зеленського нині є «є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим».

До слова, сьогодні група парламентарів із 12 країн оприлюднили спільну заяву з нагоди Дня незалежності України, в якій закликали міжнародну спільноту не забувати про Україну та продовжувати політичний і економічний тиск на Росію.