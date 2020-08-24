Кого сьогодні нагородив Зеленський. Увесь список



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Президент підписав указ про відзначення державними нагородами

У День Незалежності України президент Володимир Зеленський вручив низку державних нагород. Відповідний указ №335/2020 опубліковано на сайті Офісу президента.

Далі «Главком» наводить повний список тих, хто у 29-річницю Незалежності отримав ордени та почесні звання.

Отже, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм президент постановив:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня

Юхновського Ігоря Рафаїловича – народного депутата України I–IV скликань Верховної Ради України, радника президії Національної академії наук України, академіка НАН України

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня

Козака Богдана Миколайовича – провідного майстра сцени Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, м.Львів

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

Балаяна Романа Гургеновича - кінорежисера, сценариста, кінопродюсера, м.Київ

Бузька Юрія Івановича - багатодітного батька та опікуна дітей з інвалідністю, президента Українського дитячого фонду, Одеська область

Голубничого Володимира Степановича - ветерана спорту, дворазового олімпійського чемпіона та дворазового рекордсмена світу зі спортивної ходьби, місто Суми

Крісса Григорія Яковича - ветерана спорту, чемпіона та дворазового призера Олімпійських ігор, багаторазового чемпіона світу та Європи з фехтування, члена президії і виконавчого комітету громадської організації «Федерація фехтування України», директора дитячо-юнацької спортивної школи «Динамівець», місто Київ

Литвиненка Олександра Валерійовича - директора Національного інституту стратегічних досліджень, Київ

Новаковського Леоніда Яковича - радника президії Національної академії аграрних наук України, академіка НААН України

Федосова Віктора Михайловича - завідувача кафедри державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

Бондаря Петра Степановича - батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу, Київська область

Бронза Йосипа Львовича - голову ради адвокатів Одеської області

Караченцева Юрія Івановича - директора державної установи «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук України»

Каспарова Олександра Аванесовича - головного тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю, Миколаїв

Кравченка Олександра Івановича - артиста-вокаліста, провідного майстра сцени театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»

Кулікова Петра Мусійовича - ректора Київського національного університету будівництва і архітектури

Ломаченка Анатолія Миколайовича - тренера-викладача боксерського клубу «Аккерман» м.Білгорода-Дністровського, Одеська область

Процика Руслана Івановича (Іларіона) - архієпископа Рівненського і Острозького, керуючого Рівненською єпархією Православної церкви України

Теплюка Михайла Олексійовича - заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керівника Головного юридичного управління

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня

Баграєва Миколу Георгійовича - президента товариства «Таврійські ігри», Херсон

Гоменюка Дмитра Васильовича - директора Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Забарка Бориса Михайловича - голову громадської організації «Асоціація євреїв – колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів», Київ

Замараєва Петра Пилиповича (Даміана) - духовника Херсонської єпархії Православної церкви України

Камінського Анатолія Івановича - директора державного підприємства «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Куща Павла Миколайовича (Климента) - митрополита Сімферопольського і Кримського Православної церкви України

Мамасуєва Олександра Семеновича (ФЕОДОРА) - митрополита Мукачівського і Ужгородського Української православної церкви, Закарпатська область

Мельника Андрія Ярославовича - Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина

Михайловського Василя Васильовича - заступника голови, відповідального секретаря громадської організації «Асоціація євреїв – колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів», м.Київ

Реброва Сергія Станіславовича - головного тренера футбольного клубу «Ференцварош», Угорщина

Ромаскевича Юрія Олексійовича - директора комунального некомерційного підприємства «Херсонський обласний центр громадського здоров’я»

Світоліну Еліну Михайлівну - члена національної збірної команди України з тенісу

Смущинського Валерія Івановича - заступника завідувача відділу Головного управління Директорату Офісу президента України

Сумську Наталію В’ячеславівну - артистку драми – провідного майстра сцени державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», Київ

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Алієва Аліма Нурійовича - правозахисника, заступника генерального директора Українського інституту

Атлантову Софію Олександрівну - художницю, засновницю мистецько-благодійного проекту «Ікони на ящиках від набоїв», Київ

Білика Назара Миколайовича - художника-скульптора, Київ

Бойка Ігоря Володимировича - співзасновника компанії «Терра-пак» Львівська область

Брайка Олександра Юрійовича - радника з консульських питань Посольства України в Китайській Народній Республіці

Булгакова Володимира Михайловича - професора кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ

Васильєва Анатолія Васильовича - ректора Сумського державного університету

Височина Вадима Павловича - начальника центрального спортивного клубу Збройних сил України

Гончара Миколу Олексійовича - голову правління громадської організації «Товариство інвалідів «Амалла», Донецька область

Горянського Володимира Вікторовича - провідного майстра сцени Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра

Демчука Андрія Олександровича - начальника комунального закладу «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»

Джелялова Наримана Енверовича - першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу

Дімчева Олександра Олександровича - консула Генерального консульства України в Стамбулі, Турецька Республіка

Клименка Олександра Віталійовича - художника, засновника мистецько-благодійного проекту «Ікони на ящиках від набоїв», Київ

Коломієць Марту (посмертно) - голову правління Українського жіночого фонду

Краснер Цілю Аронівну - виконуючу обов'язки голови Вінницького відділення громадської організації «Асоціація євреїв – колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів»

Крикуна Юрія Юрійовича - головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту

Криштофовича В’ячеслава Сигизмундовича - кінорежисера, Київ

Куртсеітову Аніфе Аметівну - голову громадської організації «Кримська родина»

Лозового Анатолія Олексійовича - лікаря державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України»

Макогона Сергія Леонідовича - генерального директора товариства «Оператор газотранспортної системи України», Київ

Марковича Йонатана Бен’яміна - головного рабина Києва

Мельникова Олександра Абрамовича - голову ради адвокатів Луганської області

Мірзаєву Патімат Газі-Магомедівну - режисера Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва

Мустафаєва Сервера Рустемовича - правозахисника, координатора руху «Кримська солідарність»

Нехоцу Михайла Григоровича - заступника керівника Управління – керівника відділу Державного управління справами

Онищенка Володимира Олександровича - ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Павлова Василя Володимировича - члена громадської організації «Миколаївська обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО»

Пекура Павла Вікторовича - члена громадської організації «Миколаївська обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО»

Положинського Олександра Євгеновича - співака, лідера гурту «Тартак», радіоведучого, Київ

Ружанську Оксану Миколаївну - швачку акціонерного товариства «Санта Україна», Миколаївська область

Савоніка Сергія Вікторовича - керівника громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО» у Волинській області

Семенченка Руслана Івановича - радника з консульських питань Посольства України в Республіці Білорусь

Сердюка Бориса Васильовича - керівника Луцької міської громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО»

Сибігу Андрія Івановича - Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці

Сокирку Сергія Петровича - завідувача відділу Департаменту Офісу Президента України

Тиртишника В’ячеслава Григоровича - головного тренера штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики, м.Київ

Тібабішева Володимира Борисовича - директора Центральної школи вищої спортивної майстерності фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», м.Київ

Троїцького Владислава Юрійовича - театрального режисера, драматурга, Київ

Хоменка Миколу Павловича - заступника директора державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Київ

Хондуся Олександра Леонідовича - виконувача обов’язків директора державної установи «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Чумака Сергія Павловича - виконувача обов’язків директора державної установи «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Шанського Миколу Миколайовича - голову правління громадської організації «Єдина родина Чернігівщини»

Шевченка Леоніда Яковича - голову Харківського відділення громадської організації «Асоціація євреїв – колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів»

Шлаїна Беню Ісааковича - голову Хмельницького відділення громадської організації «Асоціація євреїв – колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів»

Яковлєва Юрія Віталійовича - провідного інженера відділу Державного підприємства «Національний палац мистецтв «Україна», Київ

Ярмонова Ігоря Петровича - спортсмена-інструктора штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю, Донецька область

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Єдноралюка Олександра Олександровича - фельдшера благодійної організації «Благодійний фонд «Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова», Київ

Ожога Івана Івановича - водія-санітара благодійної організації «Благодійний фонд «Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова», Київ

Якубовського Назара Олександровича (посмертно) - учасника антитерористичної операції, Хмельницький

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

Вилегжаніну Тамару Ізмайлівну - генерального директора Національної парламентської бібліотеки України, Київ

Дайнеко Валентину Вікторівну - завідувача кафедри Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня

Дячук Ірину Дмитрівну - директора комунального закладу «Музей космонавтики імені С.П.Корольова» Житомирської обласної ради

Матвієнко Ніну Митрофанівну - артистку, співачку, Київ

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Алфімову Людмилу Іванівну - артистку театру і кіно, Вінниця

Болбат Лілію Олександрівну - волонтера, Донецька область

Вагіну Наталію Андріївну - голову ради адвокатів Хмельницької області

Дмитренко Зінаїду Володимирівну - помічника ректора державного університету «Житомирська політехніка»

Добридіну Валентину Петрівну - голову громадської організації «Чернівецька обласна організація людей з інвалідністю «Лідер»

Зайцеву Валентину Миколаївну - завідувача кафедри Національного університету «Запорізька політехніка»

Зюбіну Римму Анатоліївну - актрису театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний Молодий театр»

Іваненко Ольгу Володимирівну - парамедика благодійної організації «Благодійний фонд «Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова», Київ

Карпюк Галину Іванівну - методиста відділу Українського центру оцінювання якості освіти Міністерства освіти і науки України

Корнелюк Мирославу Мирославівну - голову відокремленого підрозділу громадської організації «Всеукраїнське товариство «Гуцульщина», Івано-Франківськ

Куц Мар’яну Олегівну - директора Департаменту Державної податкової служби України

Лаврюкову Світлану Яківну - директора комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради

Лозову Ольгу Миколаївну - завідувача кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка

Мандзій Любомиру Степанівну - заступника Міністра освіти і науки України

Масленнікову Анжелу Геннадіївну - головного хормейстера комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва»

Монастирську Людмилу Вікторівну - солістку опери – провідного майстра сцени державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», Київ

Панасюк Христину - співачку, композитора, волонтера

Пустовіт Лілію Григорівну - дизайнера одягу, Київ

Саприкіну Ірину Валентинівну - суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України у відставці

Семків Марину Валентинівну - завідувача сектору Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

Скляр Світлану Миколаївну - фельдшера благодійної організації «Благодійний фонд «Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова», Київ

Ульянцеву Наталію Іванівну - директора Новгородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38 Донецької обласної ради

Федюшину Тетяну Андріївну - заступника директора департаменту – начальника відділу Міністерства молоді та спорту України

Чавус Ларису Іванівну - проректора Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв

Чекун Доменіку Никифорівну - співачку, Рівненська область

Черкавську Альону Олександрівну - лікаря амбулаторії загальної практики –сімейної медицини № 2 комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги», Волинська область

Щукину Ларису Вікторівну - директора обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради

Ярмолюк Анжелу Володимирівну - автора-виконавця, композитора, м.Київ

Нагородити орденом Данила Галицького

Марчука Олега Анатолійовича - заступника директора департаменту – начальника управління Державної податкової служби України

Нагородити медаллю «За врятоване життя»

Цімботу Оксану Михайлівну - лікаря відділення комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»

Поляка Михайла Амброзійовича - директора комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради

Теслю Андрія Ігоревича - електрозварника виробничого підрозділу служби «Експлуатаційне вагонне депо Знам’янка» регіональної філії «Одеська залізниця», Кіровоградська область

Також Зеленський наказав присвоїти почесні звання народного артиста України:

Данилюку Василю Степановичу - солістові-вокалісту Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка

Курачу Володимиру Володимировичу - головному диригентові комунального закладу «Концертний заклад культури «Муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені Л.М.Ревуцького», Київ

Сидору Оресту Ярославовичу - солістові опери Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Стеценку Кирилу Вадимовичу - скрипалеві, композитору, музичному і телевізійному продюсерові, Київ

Звання народного художника України отримали:

Кравченко Анатолій Григорович - художник-графік, Одеса

Оврах Володимир Михайлович - художник, Вінниця

Звання заслуженого артиста України присвоєно:

Біблів Віталіні Миколаївні - артистці – провідному майстрові сцени театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр «Золоті ворота»

Жеворі Володимиру Миколайовичу - провідному майстрові сцени комунального підприємства культури «Дніпровський академічний театр драми та комедії» Дніпропетровської обласної ради

Касараєвій Афізе Асанівні - солістці-вокалістці Кримськотатарського фольклорного ансамблю «Кирим», Автономна Республіка Крим

Кирилюку Володимиру Миколайовичу - концертмейстерові, артисту Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо, Київ

Кондратьєву Володимиру Олександровичу - солістові-вокалісту Одеського академічного театру музичної комедії імені М.Водяного

Малецькій Оксані Миколаївні - артистці-вокалістці Тернопільської обласної філармонії

Маслакову Андрію Миколайовичу - солістові опери державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», Київ

Міхалку Сергію Володимировичу - музикантові, солістові гурту Brutto

Новачук Таісії Георгіївні - артистці-вокалістці Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені М.Куліша

Погорєлову Олександру Анатолійовичу - артистові, концертмейстеру Національного симфонічного оркестру України, Київ

Рощаку Олексію Борисовичу - головному диригентові комунального підприємства «Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка» Чернігівської обласної ради

Сапсович Олександрі Андріївні - піаністці, старшому викладачеві кафедри Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової

Танчинцю Сергію Володимировичу - вокалістові гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Київ

Тарсіновій Ремзіє Усеіновні - артистці, балетмейстеру, хореографу, Автономна Республіка Крим

Твердому Михайлу Дмитровичу - художньому керівникові Студії етно-джазу Центру культури та мистецтв Київського національного університету технологій та дизайну

Тишкову Володимиру Анатолійовичу - солістові опери державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ

Хомі Михайлу Степановичу - артистові, співаку, композиторові, музиканту, режисерові, Київ

Звання заслужений архітектор України присвоєно:

Коротун Ірині Вадимівні - завідувачеві кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Звання заслужений будівельниу України присвоєно:

Кобенку Миколі Петровичу - інженерові-будівельнику підприємства «Агрофірма «Вільхівці» Городенківського району, Івано-Франківська область

Козловській Наталії Вікторівні - заступникові генерального директора Директорату, керівнику експертної групи секретаріату Кабінету міністрів України

Чкадуа Астамуру Чичиковичу - заступникові голови правління акціонерного товариства «Домобудівний комбінат № 4», Київ

Звання заслужений вчитель України присвоєно:

Бондаренко Тетяні Леонідівні - учительці Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської районної ради, Черкаська область

Войтович Людмилі Василівні - учительці загальноосвітньої школи I–III ступенів № 3 комунальної власності територіальної громади міста Жмеринки, Вінницька область

Голик Олені Валеріївні - учительці комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад I–III ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кропивницької міської ради, Кіровоградська область

Досин Наталії Федорівні - учительці Перегінської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 1 Рожнятівської районної ради, Івано-Франківська область

Кідаловій Наталі Олександрівні - учительці Мелітопольської спеціалізованої школи I–III ступенів № 23 Мелітопольської міської ради, Запорізька область

Олексин Мирославі Дмитрівні - учительці Городенківської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 1 Городенківської районної ради, Івано-Франківська область

Петруніву Миколі Івановичу - учителеві Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка

Приступі Олександру Миколайовичу - директорові, учителю опорного закладу «Крупецька загальноосвітня школа I–III ступенів Крупецької сільської ради Радивилівського району Рівненської області»

Рабіновичу Юхиму Михайловичу - учителеві гімназії № 178 міста Києва

Рудиці Вікторії Володимирівні - учительці Краматорського закладу загальної середньої освіти № 22 з профільним навчанням імені Миколи Миколайовича Крупченка Краматорської міської ради, Донецька область

Савелій Ользі Володимирівні - учительці гімназії «Троєщина» IІ–III ступенів Деснянського району міста Києва

Чижевському Володимиру Васильовичу - учителеві Просторівської загальноосвітньої школи I–III ступенів Білокуракинської районної ради, Луганська область

Шевцовій Олені Миколаївні - учительці Семенівського закладу загальної середньої освіти I–III ступенів № 1 Семенівської міської ради, Чернігівська область

Звання заслужений гірник України присвоєно:

Ковальову Сергію Вікторовичу - електрослюсареві рудника № 1,3 державного підприємства «Артемсіль», Донецька область

Звання заслужений діяч науки і техніки присвоєно:

Балашову Анатолію Миколайовичу - професорові кафедри акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», доктору наук з державного управління

Грабару Олександру Олексійовичу - професорові кафедри державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», доктору фізико-математичних наук, професорові, Закарпатська область

Жовкві Ользі Іванівні - члену Національної спілки архітекторів України, докторові архітектури, Київ

Забашті Володимиру Федоровичу - ветеранові авіабудівної галузі, доктору технічних наук, Київ

Ємець Аллі Іванівні - завідувачеві відділу державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», доктору біологічних наук, професорові

Кассову Валерію Дмитровичу - деканові факультету Донбаської державної машинобудівної академії, доктору технічних наук, професорові, Донецька область

Козловському Сергію Володимировичу - професорові кафедри Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктору економічних наук, професорові Вінниця

Лиську Валентину Валерійовичу - старшому науковому співробітникові Інституту термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, кандидату фізико-математичних наук

Насташенку Ігорю Леонідовичу - професорові кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктору медичних наук, Київ

Сімаковій-Єфремян Еллі Борисівні - заступникові директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С.Бокаріуса, доктору юридичних наук, старшому науковому співробітнику

Стояновському Володимиру Григоровичу - завідувачеві кафедри Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, доктору ветеринарних наук, професорові

Юніну Олександру Сергійовичу - директорові навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктору юридичних наук

Звання заслужений діяч мистецтв України присвоєно:

Гладун Ользі Дмитрівні - директорові комунальної установи «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради

Івченко Галині Андріївні - старшому викладачеві кафедри Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету

Охманюку Віталію Федоровичу - деканові факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Волинська область

Саратському Олександру Наумовичу - композиторові, піаністу, викладачеві Київської вечірньої музичної школи № 1 імені К.Г.Стеценка

Сидоренко Любаві Вікторівні - композиторові, професору кафедри Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного, Львів

Топачевському Андрію Олександровичу - кінодраматургові, письменнику, Київ

Звання заслужений донор України присвоєно:

Босику Володимиру Васильовичу - донорові, Рівненська область

Врублевському Геннадію Олександровичу - донорові, Запорізька область

Грабецькому Олександру Миколайовичу - донорові, Суми

Доманському Валерію Володимировичу - донорові, Волинська область

Новікову Сергію Михайловичу - донорові, Одеса

Степаненку Юрію Івановичу - донорові, Суми

Шульгіну Віктору Володимировичу - донорові, Миколаїв

Щербаку Ігорю Володимировичу - донорові, Суми

Звання заслужений економіст України присвоєно:

Володіній Людмилі Іванівні - завідувачеві відділу управління Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України

Грицишену Димитрію Олександровичу - деканові факультету державного університету «Житомирська політехніка»

Денисенко Валентині Петрівні - головному бухгалтерові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дехтяренку Сергію Стаховичу - заступникові Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Дробинській Світлані Миколаївні - керівникові відділу Управління Державного управління справами

Іцковій Наталії Олександрівні - головному бухгалтерові фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», м.Київ

Куницькому Михайлу Петровичу - професорові кафедри Інституту розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ

Музиці Юрію Леонідовичу - директорові департаменту економіки та фінансів Міністерства молоді та спорту України

Небаві Миколі Івановичу - деканові факультету Вінницького національного технічного університету

Радус Олені Петрівні - головному бухгалтерові державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України»

Толок Поліні Олександрівні - начальникові управління – помічникові начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України

Звання заслужений енергетик присвоєно:

Краснобаєву В’ячеславу Даниловичу - начальникові зміни цеху відокремленого підрозділу «Криворізька теплова електрична станція» акціонерного товариства «ДТЕК Дніпроенерго», Дніпропетровська область

Рябусі Тетяні Володимирівні - директорові Департаменту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Звання заслужений журналіст України присвоєно:

Комарову Дмитру Костянтиновичу - журналістові, автору та ведучому програми «Світ навиворіт», Київ

Птушкіну Антону Юрійовичу - телеведучому, блогеру

Звання заслужений лікар України присвоєно:

Агапову Сергію Васильовичу - директорові комунального некомерційного підприємства Слов’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська», Донецька область

Байбарзі Андрію Андрійовичу - завідувачеві відділу державної установи, заступникові директора державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Бойчук Аллі Володимирівні - завідувачеві кафедри науково-навчального інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України

Бондарю В’ячеславу Миколайовичу - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»

Вознюку Василю Петровичу - доцентові кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Київ

Герасименко Олені Анатоліївні - лікареві комунального некомерційного підприємства «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради

Голубенку Олегу Івановичу - лікареві відділення комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради»

Гомону Геннадію Івановичу - директорові комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозька центральна районна лікарня», Херсонська область

Гопко Наталії Василівні - виконувачеві обов’язків директора державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Гулевич Олені Степанівні - лікареві комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради

Ємельяновій Олені Олександрівні - завідувачеві відділення комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня № 2» Криворізької міської ради, Дніпропетровська область

Єсипенко Світлані Володимирівні - головному лікареві комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради

Клименку Олександру Віталійовичу - керівникові центру болю, лікарю клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами

Клюзаку Віктору Миколайовичу - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства «Олександрівська клінічна лікарня міста Києва»

Кобіті Володимиру Івановичу - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька центральна районна лікарня», Хмельницька область

Козакову Олександру Вікторовичу - заступникові директора державної установи «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук України»

Корольчуку Володимиру Леонтійовичу - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня», Львівська область

Кулініченку Віктору Миколайовичу - директорові комунального некомерційного підприємства Кагарлицької районної ради «Кагарлицька центральна районна лікарня», Київська область

Куліцькому Богдану Георгійовичу - заступникові директора державної установи «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Літусу Олександру Івановичу - завідувачеві кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Київ

Ліфановій Ірині Вікторівні - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька», Полтавська область

Марієвському Віктору Федоровичу - завідувачеві відділення державної установи «Лабораторний центр на повітряному транспорті Міністерства охорони здоров’я України», м.Київ

Михинько Ніні Дмитрівні - генеральному директорові комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Орлу Сергію Юрійовичу - директорові комунального некомерційного підприємства «Петриківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Петриківської районної ради, Дніпропетровська область

Паталаху Федору Васильовичу - директорові комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний заклад з надавання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради

Романів Людмилі Павлівні - головному лікареві комунального некомерційного підприємства «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня» міської ради міста Кропивницького, Кіровоградська область

Савві Сергію Олександровичу - завідувачеві відділення державної установи «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева Національної академії медичних наук України», Харків

Смоланці Володимиру Івановичу - ректорові державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», доктору медичних наук, Закарпатська область

Солтик Тамарі Григорівні - завідувачеві підрозділу «Овідіопольський районний відділ лабораторних досліджень» державної установи «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Стецю Миколі Мирославовичу - професорові кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Київ

Товкаю Олександру Андрійовичу - директорові Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, м.Київ

Токарському Андрію Юрійовичу - керівникові центру, лікарю комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова»

Томину Степану Ярославовичу - завідувачеві відділу державної установи «Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Ширінкіну Сергію Володимировичу - доцентові кафедри державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

Ящуку Костянтину Вікторовичу - лікареві-анестезіологу відділення комунального некомерційного підприємства «Олександрівська клінічна лікарня міста Києва».

Звання заслужений лісівник України присвоєно:

Воловенку Василю Васильовичу - помічникові лісничого Клавдієвського лісництва державного підприємства «Клавдієвське лісове господарство», Київська область

Демочці Наталії Василівні - провідному інженерові державного підприємства «Ніжинське лісове господарство», Чернігівська область

Мудревському Олександру Миколайовичу - директорові державного підприємства «Бердичівське лісове господарство», Житомирська область.

Звання заслужений машинобудівник України присвоєно:

Горкуну Павлу Михайловичу - начальникові цеху акціонерного товариства «Завод «Фрегат», Миколаївська область

Кравченку Ігорю Федоровичу - директорові державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г.Івченка»

Рябцеву Андрію Валентиновичу - головному зварникові державного підприємства «Завод імені В.О.Малишева», Харків

Звання заслужений металург України присвоєно:

Зубарєву Андрію Анатолійовичу - сталеварові цеху акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат», Донецька область

Коваленку Олексію Олександровичу - вальцювальникові цеху акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» імені А.Ф.Кузьміна» Запоріжжя

Мастикашу Володимиру Володимировичу - начальникові цеху акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Аховсталь», Донецька область

Звання заслужений майстер народної творчості України присвлєно:

Дедюль Оксані Петрівні - майстрині традиційної поліської вишивки та виготовлення оберегової ляльки-мотанки, Житомир

Скибіну Рустему Володимировичу - керамістові, художникові-дизайнеру, Київ

Церковник Ірині Опанасівні - майстрині народної вишивки, Закарпатська область

Яковлєву Анатолію Адольфовичу - майстрові художньої обробки деревини, Хмельницька область

Звання заслужений працівник культури України присвоєно:

Дяченко Владиславі Василівні - заступникові директора комунального закладу «Херсонський обласний художній музей імені О.О.Шовкуненка» Херсонської обласної ради

Живковій Олені Вікторівні - заступникові генерального директора Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Київ

Копачу Юрію Євгенійовичу - начальникові військового оркестру – військовому диригенту Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Крижанівському Олександру Панасовичу - художньому керівникові хору комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Вишневої міської ради, Київська область

Плачинті Юрію Миколайовичу - художньому керівникові Новоселівського сільського будинку культури Саратського району, Одеська область

Пожарській Олені Юріївні - викладачеві Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв

Ризванюк Любові Василівні - художньому керівникові народного художнього колективу ансамблю танцю «Барвінок» закладу позашкільної освіти «Ковельський палац учнівської молоді імені Івана Франка», Волинська область

Самчуку Володимиру Васильовичу - директорові комунального закладу «Рівненський обласний центр народної творчості» Рівненської обласної ради

Сідор Оксані Іванівні - провідному методистові Іршавського районного будинку культури, Закарпатська область

Телячому Юрію Васильовичу члену президії Національної спілки краєзнавців України, Київ

Чмелику Роману Петровичу - директорові комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський історичний музей»

Шип Оксані Василівні - викладачеві комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради

Ющенко Олені Іванівні - першому заступникові генерального директора Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця»

Звання заслужений працівник освіти України присвоєно:

Бабаку Валерію Павловичу - директорові Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету

Безчотніковій Світлані Володимирівні - деканові факультету Маріупольського державного університету, Донецька область

Бондарчук Наталі Валеріївні - директорові Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури

Буяку Богдану Богдановичу - ректорові Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Ватагіній Вероніці Василівні - директорові Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури

Гринчук Наталії Михайлівні - доцентові кафедри Національної академії державного управління при Президентові України

Гурею Ігорю Володимировичу - професорові кафедри Національного університету «Львівська політехніка»

Дудар Ользі Володимирівні - доцентові кафедри Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Іллюшку Василю Віталійовичу - директорові ліцею села Колона Павлівської сільської ради, Волинська область

Калмиковій Ларисі Олександрівні - завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Київська область

Карман Олені Леонідівні - директорові навчально-наукового інституту педагогіки і психології державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Коляді Ігорю Анатолійовичу - професорові кафедри Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Копичку Сергію Миколайовичу - старшому викладачеві кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Криловцю Миколі Григоровичу - професорові кафедри Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Чернігівська область

Литвин Зої Вячеславівні - голові громадської спілки «Освіторія»

Мінько Тетяні Миколаївні - директорові навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізована школа І ступеня – гімназія) міста Києва

Мірзоєвій Тетяні Володимирівні - начальникові відділу департаменту Міністерства освіти і науки України

Ніконорову Димитрію Михайловичу - завідувачеві відділу Національного університету фізичного виховання і спорту України, Київ

Олійник Оксані Вікторівні - першому проректорові державного університету «Житомирська політехніка»

Пархоменко Ірині Миколаївні - заступникові директора Київського палацу дітей та юнацтва

Поленковій Марині Володимирівні - доцентові кафедри Національного університету «Чернігівська політехніка»

Сапізі Оксані Вікторівні - начальникові відділу Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, Київ

Скирті Олені Сергіївні - голові громадської організації «Інсайнс»

Тарасенко Тетяні Борисівні - керівникові апарату Новоукраїнської районної державної адміністрації, Кіровоградська область

Челомбітько Вікторії Юріївні - першому заступникові директора Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації

Чмир Олені Петрівні - директорові Новгород-Сіверського центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради, Чернігівська область

Швецю Василю Григоровичу - методистові районного методичного центру відділу Глибоцької районної державної адміністрації, Чернівецька область

Звання заслужений працівник охорони здоров’я України присвоєно:

Кабакову Вадиму Вікторовичу - заступникові директора державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України»

Клименко Тетяні Іванівні - старшій медичній сестрі державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України»

Миронюк Мар’яні Богданівні - заступникові директора державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Родині Наталії Сергіївні - заступникові директора державної установи «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Звання заслужений працівник промисловості України присвоєно:

Боровському Миколі Васильовичу -слюсареві акціонерного товариства «Санта Україна», Миколаївська область

Іванюку Володимиру Володимировичу - головному інженерові державного підприємства «Красилівський агрегатний завод», Хмельницька область

Сеничак Марії Іванівні - начальникові зміни цеху Залучанського місця провадження діяльності та зберігання спирту державного підприємства «Укрспирт», Івано-Франківська область

Токарєву Віктору Івановичу - генеральному конструкторові конструкторського бюро автоматизованих систем управління технологічними процесами акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство «Радій», Кропивницький

Цьосі Олегу Григоровичу - головному геологові державного геофізичного підприємства «Укргеофізика», Київ

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема у Києві пройшов Марш захисників України.

Також зазначимо, що на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території. Там десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.

Зокрема сьогодні Зеленський вручив державні нагороди Dzidzio і білорусу Міхалку. А поет-пісняр Юрій Рибчинський отримав звання Героя України.