День Незалежності України. Куди піти та як безпечно відсвяткувати свято

23 серпня українці відзначають День Прапора, 24-го – День Незалежності

Карантинна афіша

Цими вихідними Україна відзначає 29 річницю своє Незалежності. У столиці та інших великих містах у ці дні відбудеться низка заходів: як традиційних, так і унікальних.

Заходи у Києві

«Парад 2020: Марш Захисників України»

24 серпня о 09:00 – 16:00 у столичному парку ім. Тараса Шевченко відбудеться «Парад 2020: Марш Захисників України».

Минулого року аналогічний захід зібрав 25 тис. людей, понад половина учасників – ветерани АТО

Організаторами цьогорічної події стали 19 громадських організацій, на чолі яких Рух Ветеранів України. Принципи акції залишаються незмінними:

без партійної символіки та лозунгів

відкритість

прозорість

повага

Забіг у Вишиванках 2020

Участь у забігах можуть взяти і діти, і дорослі

24 серпня о 08:30 на столичній Виставці досягнень народного господарства стартує традиційний забіг у вишиванках.

«Забіг у вишиванках» – яскраве патріотичне та родинне свято, свято єдності, коли українці згуртовуються та усі разом, вдягнені у найкращі вишиванки, беруть участь у масовому забігу, символізуючи волю та незалежність нашої країни та нації. Професійні спортсмени, бігуни-аматори, діти дошкільного та шкільного віку, вбрані у вишиванки, долають вибрані дистанції (від 100 м для наймолодших бігунів, до 21,1 км, для досвідчених спортсменів)», – так змальовують щорічний захід його організатори.

Участь у заході коштує 500 грн. Зареєструватися можна тут.

День Незалежності у Музеї «Становлення української нації»

22-24 серпня о 10:00 – 19:00, Музей «Становлення української нації», вул. Лаврська, 27, Київ

Програма святкування насичена: театралізовані екскурсії, квести майстер-класи, розіграші сертифікатів на відвідування закладу та семінари. Серед ведучих та гостей: Тарас Чухліб – український історик, доктор історичних наук та Олександр Кучерук – завідувач Музею історії революції 1917 – 1921 років.

Вхід вільний.

Виставка «Рік 1933. Шлях додому»

23 - 24 серпня (10:00 –18:00) у Музеї Голодомору (вул. Лаврська 3) проходитиме виставка картин «Рік 1933. Шлях додому» митця-емігранта Віктора Цимбала. Родзинкою експозиції стане картина «Рік 1933» про геноцид українців, яка нещодавно була привезена зі США.

Картина «Рік 1933» стала сенсацією у мистецьких колах

«Це перше експонування картини «Рік 1933» в Україні і масштабна розповідь про шлях митця. Крім того, на виставці будуть представлені й інші твори найкращого графіка Південної Америки, ілюстратора General Motors, Ford, Shell, Kodak, Martini, National City Bank of New York, Nestle та дописувача у 200 часописах Віктора Цимбала», – обіцяють організатори.

Прем’єра документальної стрічки «Ваш Василь»

24 серпня 18:00 – 20:00 у Києві просто під Аркою Дружби Народів відбудеться відкритий показ документальної стрічки «Ваш Василь» в рамках фестивалю «Молодість».

«Ваш Василь» – саме так Василь Стус підписував свої листи рідним та друзям з ув’язнення… Реальна історія життя поета, побудована на уривках з віршів, щоденників, листів, виступів та уривків з допитів. Василь Стус очима рідних та друзів, не оминаючи незручних фактів», – анонсують організатори.

Вхід вільний.

Виставка квітів на Співочому Полі

Щороку виставка квітів на Співочому полі збирає натовпи бажаючих помилуватися на кольорові локації

Традиційний щорічний літній захід на Співочому полі (вул. Лаврська, 33) не приурочений суто до Дня Незалежності: він стартував 14 серпня і триватиме аж до 13 вересня: години роботи (10:00 – 20:00). Однак виставка квітів – ще одне місце, яке можна відвідати для святкового настрою.

Для створення виставки висаджено більше 300 тисяч квітів. «На вас чекатимуть Angry Birds, Білосніжка та семеро гномів, Аладдін, Жасмін та Джин, Посіпаки, Міккі Маус, герої мультфільму «В пошуках Немо» та Книги «Джунглів», Шрек, чарівні феї та Рапунцель. На території виставки для гостей будуть працювати різноманітні фотозони, локації для дітей, активні розваги, майстер-класи», – анонсують організатори.

Щоправда, задоволення не безплатне.

Концерти та вечірки

Шпилясті Кобзарі

«Шпилясті кобзарі» обіцяють запалити серця глядачів звуками бандури

23 серпня 20:00 – 21:30 на столичній Виставці досягнень народного господарства відбудеться концерт гурту «Шпилясті кобзарі». Насолодитися «колоритом народної музики з мотивами світових хітів, а також звуками старовинного інструменту», як змальовують майбутній концерт організатори, коштує 400 грн.

BRO! FEST

24 серпня 17:00 – 22:00 у готельному комплексі «Братислава» відбудеться концерт легендарних українських рок-гуртів: Green Grey, ВВ, Скрябін, YURCASH, Табула Раса, DJ Толя Місячні Транбони та інші.

«Сцена буде розташована на даху корпусу готелю Братислава, а глядачі будуть перебувати на балконах номерів в сусідній будівлі, дотримуючись усіх правил карантину», – розповідають організатори.

Вартість квитка – від 449 грн.

Ukraine NOW // 29

24 серпня 18:00 – 02:00 у нічному клубі Хвильовий (Верхній Вал, 18) запланована вечірка «з нагоди Дня народження нашої малої – Ukraine NOW // 29». Весь вечір та півночі відвідувачів розважатимуть діджеї Макс Macka, Всеволод Корецький (Seba Korecky), Jaroslav Kačmars'kyj (Shmir Sound) та Ing Var (uniq id).

«Мала заслужила на гучне святкування під кращу українську музику. Будемо слухати український фанк 70-х, естраду 80-х, лірику 90-х, електронщину нульових та багато сучасної музики», – анонсують організатори, однак вартість квитка не вказують.

День Незалежності з Музбатом

23 серпня 14:00 – 22:00 у Арт-сквері імені Василя Сліпака (Андріївський узвіз) відбудеться концерт низки українських виконавців. У програмі: Тінь сонця, «Рутенія», «Осяйна&Живосил», Сергій Файфура, Nelia Franchuk, Ейра, гурт BeTwins, Христина Панасюк та автентичні повстанські пісні від Галі Ващук.

Окрім виконання пісень, у мистецькій програмі передбачена презентація книги листівок «Писанковий світ Ольги Ровецької», майстер-класи з ткацтва та виставка сучасних українських художників.

Вхід вільний.

«Прохання до відвідувачів дотримуватися соціальної дистанції та використовувати маски», - зазначають організатори.

Ключові заходи в інших містах

Львів: Концерт Братів Гадюкіних

23 серпня у Львові на площі Ринок виступатимуть легенди українського року – гурт «Брати Гадюкіни». Перед концертом у Кумпелі на площі Митній відбудеться автограф-сесія, а після концерту – яскраве афтепаті.

Самі ж «Брати Гадюкіни» обіцяють потішити старими хітами та запалити потужним шоу. «Нам захотілося приїхати до Львова з меседжем «Всьо чотко». Так карантин, так нові реалії, в яких треба вчитися жити. Ми знаємо, що Львів зуміє організувати безпечний концерт, хочемо показати, як Львів туристичний переналаштувався, як дбають готелі та ресторани про безпеку та карантинні умови», – зазначив музикант та композитор Ігор Мельничук.

Для концерту застосують обмежувачі та турнікети, а відвідувачів впускатимуть виключно у масках за дотримання соціальної дистанції. Зауважимо: цьогоріч усі заходи у Львові до Дня Незалежності проходитимуть у парках та скверах.

Харків: Парад вишиванок

23 серпня 17:30-19:30 на площі Конституції.

Парад пройде у Харкові п’ятий рік поспіль. Учасники пройдуть від площі Конституції до пам'ятника Тарасу Шевченку. «Вигуляємо свої вишиванки, створимо разом різнокольорову, неймовірну картину з наших національних оберегів. Не забуваємо про усвідомлену обережність. Всім учасникам категорично рекомендуємо бути в захисних масках (можна також вишитих) і з антисептичними засобами», – закликали організатори Параду.

До слова, у цей же день, з 16:30, на площі Конституції буде працювати благодійний ярмарок. Зібрані гроші відправлять українській армії.

Наталія Сокирчук, «Главком»