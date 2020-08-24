На Софіївській площі розпочалося святкування Дня Незалежності трансляція



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Зеленський заявив, що вже 29 днів на Донбасі нема втрат серед українських захисників

24 серпня головні урочистості проводяться не на Майдані, а на Софійській і Михайлівській площах

Цього року святкування Дня незалежності проходить в особливому форматі через карантинні обмеження. Кабмін затвердив план урочистостей з центрами на Софійській і Михайлівській площах Києва, замість традиційних Майдану та Хрещатика. Початок заходів о 09:00.

Президент Володимир Зеленський із дружиною візьмуть участь в пам'ятній церемонії за загиблими захисникам України на площі біля Михайлівського собору.

Також глава держави вручить державні нагороди і виступить з промовою на Софійській площі.

Зеленський у своїй промові нагадав, що вже 29 днів на Донбасі нема втрат серед українських захисників.



