Путін спростив отримання громадянства РФ для українців і білорусів



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РФ зробила роздачу російського громадянства ще більш доступнішою

Українці та білоруси, які вільно говорять по-російськи, тепер можуть бути визнані «носіями російської мови»

Президент Росії Володимир Путін підписав зміни в закон «Про громадянство», скасувавши іспит із російської мови для громадян України та Білорусі.

Раніше рішення про визнання людей «носіями російської мови» приймалося за підсумками співбесіди та екзамену, які проводила профільна комісія. Отримання такого статусу дозволяло отримати громадянство РФ у спрощеному вигляді.

Тепер українці та білоруси, які вільно говорять по-російськи, можуть бути визнані «носіями російської мови» при подачі заяви.

Необхідно буде довести, що родичі по прямій лінії проживають або постійно проживали в Росії, на території СРСР або Російської імперії.

Як повідомлялося наприкінці лютого, РФ хоче зробити роздачу російського громадянства ще більш доступнішою.

11 березня у Росії схвалили закон про визнання українців і білорусів «носіями російської мови»

Нагадаємо, на початку березня цього року у держдумі РФ різко відреагували на посилення правил виїзду в Росію для українців.

Нагадаємо, ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів окупованого Донбасу.