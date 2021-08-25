Відомий сходознавець визначив секрет успіху «Талібану»

Саме іноземні найманці стали головною ударною силою при захопленні спочатку повітів, потім провінцій в Афганістані

«Таліби, концентруючи сили, запросили до своїх лав представників інших терористичних угруповань»

Загальний склад «Талібану» становить 45-50 тис. бойовиків. Але раптово у середині серпня виявилося, що у них 80 тис. бойовиків. Виявляється, таліби, запросили до своїх лав представників інших терористичних угруповань. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів сходознавець, дипломат, доктор історичних наук Володимир Пластун

На думку експерта, відхід американців був вирішений заздалегідь, як і обіцяв Дональд Трамп.

«Не знаю, може нинішній президент Джо Байден вирішив перехопити ініціативу та прискорити процес виведення військ, в пику Трампу, який раніше це виведення військ схвалив. Виведення військ не мало вигляд підготовленого, занадто стрімко вони пішли. Все дуже схоже на виведення військ з В'єтнаму. Тоді так само люди чіплялися за колеса гвинтокрилів американського посольства. Мабуть, в керівництві США є проблеми. Військові, республіканці та демократи ніяк не могли між собою домовитися. Всі могли спостерігати той хаос, який відбувався завдяки численним відео», – наголосив дипломат.

Він пояснив, чому талібам вдалося так швидко взяти під контроль більшу частину території Афганістану.

«У травні цього року у нас була інформація про те, що загальний склад «Талібану» становить 45-50 тис. бойовиків. Але раптово у середині серпня виявилося, що у них 80 тис. бойовиків. Виявляється, таліби, концентруючи сили, запросили до своїх лав представників інших терористичних угруповань. Це відповідь на питання, чому їм так швидко вдалося взяти під контроль більшу частину території країни. Це при тому, що вони нечисленні в порівнянні зі Збройними силами тепер уже поваленого афганського уряду. Вони змогли одночасно пройти контрольно-пропускні пункти в різних частинах Афганістану, планували свій наступ (на Кабул)», – сказав Пластун.

За його інформацією, з талібами об'єдналися бойовики інших терористичних угруповань, що діють у цьому регіоні та створили рух, так звані «Каравани Убейда» (рабів божих).

«До цього руху увійшли безпосередньо «Талібан», шматок «Аль-Каїди» та таліби «Ісламської держави». Це при тому, що «іділівці» – затяті противники талібів. Але ті їх запросили до себе. Маю на увазі «Ісламську державу» провінції Хорасан (Вілаят Хорасан – частина терористичного угруповання «Ісламська держава», що діє в Афганістані та у Пакистані, – ред.). За непідтвердженою інформацією, всі вони почали формуватися в єдину силу ще влітку минулого року, коли велися переговори в Досі. Як ви пам'ятаєте, 29 лютого 2020 року в столиці Катару було підписано угоду», – підкреслив дипломат.

Після підписання угоди у Досі таліби почали об'єднувати навколо себе бойовиків, створюючи об'єднані штаби «Ісламської держави», «Аль-Каїди», талібів.

«Починаючи з червня минулого року, згадані вище «каравани Убейда» планували погоджувати свою тактику. А до літа цього року вони були підготовлені вже до спільних дій. Об'єднавшись, вони запросили до себе ще бойовиків географічно від Філіппін до Марокко. Саме іноземні найманці стали головною ударною силою при захопленні спочатку повітів, потім провінцій в Афганістані. Перемогу талібам принесла домовленість про спільні дії різних угруповань», – наголосив експерт.

Нагадаємо, таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула. ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.