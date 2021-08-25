Події в Афганістані: ООН прогнозує голод в країні після приходу до влади талібів

Для запобігання трагедії, міжнародна спільнота до вересня має пожертвувати $200 млн програмі продовольчої допомоги Афганістану

Кількість жителів Афганістану, яким може загрожувати голод через кризу, що спричинив прихід до влади екстремістів з руху «Талібан», досягла 14 мільйонів. Про це повідомив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, пише Reuters.

«Після кількох років посухи, конфліктів, економічної стагнації й складнощів у результаті Covid-19, настає ідеальний шторм... Кількість людей, яких може охопити голод, зросла до 14 мільйонів», – повідомив представник ООН.

За його словами, для запобігання цьому міжнародна спільнота до вересня має пожертвувати 200 мільйонів доларів програмі продовольчої допомоги країні.

Як повідомляє «Радіо Свобода», до вересня в країні закінчиться їжа для жителів, а кількість афганців, які потребують гуманітарної допомоги, подвоїться. ООН сподівається, що необхідні для допомоги Афганістану гроші можуть виділити США, Катар та інші країни Перської затоки. Таліби обіцяли гарантувати, що допомога буде доходити до нужденних, повідомив Бізлі.

Додається, що в Афганістані проживають 36 мільйонів осіб. І у листопаді минулого року країни світу планували виділити 12 млрд доларів на гуманітарну допомогу країні впродовж чотирьох років. При цьому багато держав повідомили, що підтримка залежить від дотримання в країні прав людини.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.