Тепер вже каски: Ірина Федишин знову в центрі скандалу (відео)

У ролику Федишин показує, що жодна каска не витримала перевірку прицільним пострілом

Українська співачка Ірина Федишин, яка потрапила в скандал навколо голосування українського жюрі на «Євробаченні-2022», знову в центрі уваги.

Зірка опублікувала на своїй сторінці відео, де вона разом з колегами «тестує» на міцність американські шоломи, які мали відправлятися на фронт. У ролику Федишин показує, що жодна каска не витримала перевірку прицільним пострілом.

«Нам передали з Америки два шоломи на пробу. Ми перевірили, але, на жаль, ні один, ні інший шолом не витримали експерименту. Тому замовляти таких касок точно не будемо. Волонтерство – це відповідальність, особливо, коли маєш справу з захисною амуніцією. Потрібно чітко розуміти усі ризики і рівень захисту таких речей», – написала Федишин.

В коментарях під відео пишуть, що жодна каска не витримує постріл гвинтівковим набоєм.

«Стріляти майже впритул, ви серйозно? З гвинтівки, пістолета чи автоматичної зброї? Ви маркування дивились, в інструкцію заглядали, який рівень захисту і для чого розібрались? Ну певно що ні, але дивуєтесь «ой, не витримав, значить поганий шолом»?» – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що напередодні Ірина Федишин потрапила у внутрішньоукраїнський скандал. Глядачі та користувачі мережі обурилися оцінками наших членів журі учасникам від інших країн на «Євробаченні-2022».

Також військовий експерт, колишній речник АТО Владислав Селезньов розповів, що потреби в мобілізації будуть залежати від ситуації на сході України. Якщо триватимуть бойові дії, українська армія нестиме втрати, потрібно буде поповнювати підрозділи фахівцями військових спеціальностей, тож громадян України, що перебувають у запасі, будуть призивати до лав ЗСУ.