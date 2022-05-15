Українське журі на Євробаченні-2022: хто ці люди і як вони спровокували скандал

Голосування членів журі від нашої країни викликало народне обурення в Україні

Попри те, що Україна впевнено перемогла на «Євробаченні-2022», цей конкурс несподівано спровокував внутрішньоукраїнський скандал. Глядачі та користувачі мережі обурилися оцінками наших членів журі учасникам від інших країн. Зокрема, найбільші дискусії викликав той факт, що українське журі не дало жодного балу Польщі. Учасник від дружньої до України держави Крістіан Охман чуттєво виконав композицію River та зворушив глядачів конкурсу: він впевнено пройшов у фінал. Проте вже у самому фіналі українське журі не оцінило його композицію, хоча глядацьке голосування дало полякові найвищі бали. Українці врахували не лише талант виконавця та його пісню, а й те, що Польща прихистила найбільше біженців з початку нападу Росії й всіляко підтримує нашу боротьбу з агресором та вступ до ЄС.

Хто входив у журі від України

Цього року головою журі став український продюсер, саунд-продюсер, аранжувальник, звукорежисер, музичний продюсер телевізійного шоу Х-Фактор (9 та 10 сезон) Вадим Лисиця.

Загалом, до складу журі увійшло п'ятеро членів. Крім Лисиці, бали фіналістам ставили:

Андрій Капраль – співак, соліст вокальної формації «Піккардійська терція», аранжувальник, автор пісень, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі музичного мистецтва, заслужений артист України.

Ірина Федишин – українська виконавиця, популярна співачка, учасниця вокальних шоу. Одна з найбільш гастролюючих артисток країни.

Андрій Яцків – мультиінструменталіст, диригент, художній керівник Академічного інструментального ансамблю «Високий Замок» Львівської національної філармонії, отримав відзнаку Gremmy як продюсер за найкращий саундтрек 2019 року до серіалу «Чорнобиль».

Лук’ян Галкін – український кінознавець та кінокритик, викладач Національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, виконавчий продюсер телеканалу UA:Культура, головний редактор та співзасновник інтернет-медіа Moviegram, лектор освітніх заходів з питань кіно.

Речницею «Євробачення-2022» від України була солістка гурту Go_A Катерина Павленко.

Голосування від України: скільки балів віддали журі і глядачі

Національні журі кожної країни-учасниці «Євробачення» голосують під час генеральних репетицій за день до першого чи другого півфіналу та фіналу. Глядачі голосують у прямому ефірі після всіх виступів.

Згідно з таблицею голосування, найбільше наше журі підтримало Велику Британію – 12 балів. Водночас за Польщу, Литву, Румунію, які підтримують Україну через війну, українське журі не віддало жодного балу.

Як головувало українське журі

Врятували ситуацію прості українці. Вони віддали найбільший бал за учасників від Польщі, хоча і Британію не обділили, яку високо оцінило наше журі.

Як голосували українські глядачі

Як мережа реагує на те, що сталося

Найбільше українці критикують Ірину Федишин. І це зрозуміло, бо Ірина має найбільшу популярність серед усіх членів журі. Користувачі наголошують, що на конкурсі завжди було багато політики і країни постійно найкраще голосують за своїх сусідів. Вони переконані: якби Федишин представляла Україну на «Євробаченні», Польща нас би не образила балами.

«Поляки б дали їй хоч бал, із солідарності. Бо завжди там було багато політики і голосування за сусідів. А зараз навіть мови немає про голосування з солідарності», – обурилася журналістка Мар'яна П'єцух.

коментарі на Facebook-сторінці Ірини Федишин

Як через скандал виправдалося журі

Члени українського журі одразу після спалаху обурення вирішили прояснити ситуацію. Голова комісії Вадим Лисиця повідомив, що увесь процес голосування проходив під пильним наглядом юриста, а всі члени журі заздалегідь ознайомилися з правилами голосування.

«Жодних можливостей впливати на рішення одне одного не мав ні один член журі, а тим більш головуючий. Тому Польща та інші країни отримали ті самі оцінки, що заслужили на думку кожного з суддів. Платню за це ніхто не отримував. Ніяких преференцій та інших заохочувань ніхто не мав. Хто бажає наступного разу бути суддею – звертайтесь до Суспільного мовника. Як голова журі – я точно готовий нести відповідальність за демократичний вибір, зроблений цього року», – написав Лисиця у Facebook й додав скріншот з вимогами щодо оцінювання конкурсантів на «Євробаченні».

Лисиця зауважив, що Україна буде вічно вдячна за допомогу Польщі, яку вона надає нашим громадянам під час війни з Росією.

коментар Вадима Лисиці

Дружина голови українського журі Ірина Лисиця вирішила також виправдатися за чоловіка і прокоментувала ситуацію детальніше. Вона розповіла, як відбувається голосування на конкурсі.

«Голосування відбулося ще напередодні на перегляді репетиції. Кожен з членів журі виставляв бали від 1 до 24 кожному з учасників. Я не можу написати скільки поставив мій чоловік, бо це заборонено, але це були бали за які не соромно. Всі бали від всіх членів журі сумуються організаторами й від цих цифр вже виставляється підсумковий бал. Наприклад, 0 від України чи 12 балів.

Ніхто з членів журі від України не знав, який підсумковий бал піде кожній з країн. Ніхто з членів журі не знав скільки балів нам поставила кожна з країн. Ніхто з членів журі не знав скільки хто кому поставив балів, бо кожен ставив бали від себе у своєму бланку. І не має право це обговорювати, бо це фіксується юридично і притягується до відповідальності», – пояснила вона.

Лисиця додала, що навіть вона не знає, хто і як оцінив інші країни, але впевнена, що Польщу ніхто не образив.

«Але в подальшому підрахунку, загальна кількість балів для інших учасників могла призвести до такого результату...» – зазначила Лисиця. Вона додала: процедура голосування не відбувається у спосіб, коли всі зібралися і вирішили, кому і скільки балів дадуть. За словами Лисиці, зараз кожен журі «почувається недолуго від ситуації, що склалася», бо усі переживають через ситуацію в Україні.

коментар Ірини Лисиці З'явилася й реакція на скандал української співачки Ірини Федишин. «Друзі, Польщу я не образила. Мої бали – перше місце Великобританія, 10 – Польща», – написала вона у Facebook. Як так сталось у підсумку, що Польща отримала нуль Федишин не пояснює.

Як у фіналі голосувала Європа й Австралія

Загальне голосування країн Європи та Австралії у фіналі «Євробачення-2022», як відомо вивело Україну на впевнене перше місце. Проте і тут українці побачили політичний момент. Начебто низькі місця учасників від Німеччини та Франції, це чітке послання керівництву цих держав через не завжди однозначну риторику щодо війни, яку Росія веде в Україні. Зокрема, Франція та Німеччина набрали лише 17 та шість балів відповідно.

фінальне голосування на «Євробаченні»

Як Україну на «Євробаченні-2022» підтримав світ

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.