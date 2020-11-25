На Вінниччині облаштовують нове приміщення для Музею побуту та Голокосту

Облаштування будинку під музей розпочали з ремонту...

В Брацлаві на Вінниччині у колишній оселі єврейки місцева громада облаштовує Музей побуту та Голокосту – таким було побажання попередньої власниці. Роботи планують завершити до літа наступного року. Одна з кімнат буде присвячена історії брацлавських хасидів, інша – Голокосту.

Як розповідають місцеві, в будинку мешкала єврейка Циля Яківна. За бабусею в Брацлаві доглядали представники єврейської громади, бо з родичів у неї лишилася лише племінниця, але мешкає вона за кордоном.

За словами очільниці Брацлавської єврейської громади Фаїни Баєк, таким чином, будинок передали їм після смерті Цилі Яківни.

Облаштування будинку під музей розпочали з ремонту. Голова громади каже, що роботи виконують так, аби хата не втратила своєї автентичності.

«Ми вирішили зробити з нього музей. Ми займаємося тим, що зберігаємо історію єврейства, пропагуємо тему толерантності, шукаємо місця масових розстрілів євреїв. На нашому рахунку вже 10 пам’ятників і три меморіали.

Тут ми все збережемо так, як воно було. Тільки зробимо косметичний ремонт. Будемо його огороджувати, воду підведемо. У євреїв є таке свято, називається Суккот, восени. Тиждень живуть в шалашах під відкритим небом. І ми хочемо подібне поставити тут у дворі», – каже Фаїна Баєк.

На сьогодні ремонт оселі – в активній фазі. Штукатурять стіни, вже замінили електрику.

Поки будинок ремонтують, Музей єврейського побуту та Голокосту в Брацлаві діє в старому приміщенні. Тут його облаштували в 2003-му році. Експозицію збирали громадою. Як розповідає краєзнавець Володимир Мельник, який проводить у музеї екскурсії, деякі речі передавали іноземці. Чоловік каже – тут чимало старовинних писань та книг.

«Це експонати єврейського побуту. Релігійного та повсякденного. Мезузи, менори – все, що було в старих єврейських домах, люди приносять та віддають в музей.

Це тфілін. Є така заповідь – одягати тфілін під час молитви. Вони одягаються: один на голову, один на руку», – розповідає краєзнавець.

За словами чоловіка, до пандемії музей відвідували десятки туристів. Окрім українців, були німці, австралійці, росіяни, французи та греки. Навідуються сюди і місцеві. Серед них – і Ніна Павлічук.

«Цей музей відвідувала вже кілька разів. Але кожного разу експозиція поповнюється, і доглядачі музею завжди цікавляться історією, поповнюють новою експозицією музей, новими фактами. Історія – не досліджена наука, це безперервний процес, і «спливають» постійно нові факти. Це завжди для мене цікаво. Тим більше, що я жителька Брацлава», – каже жінка та додає – хоче, аби музей переїхав якнайшвидше до нового приміщення, бо старе замале для великої кількості туристів.

Голова Брацлавської єврейської громади Фаїна Баєк розповідає – хата-музей повноцінно запрацює влітку. За зиму-весну планують завершити внутрішні та зовнішні роботи. Одна з кімнат буде присвячена історії брацлавських хасидів, інша – Голокосту.

Джерело: vinnitsa.info