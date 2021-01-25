Криза Тупицького. Монобільшість вирішила, що робити з Конституційним судом

Депутати можуть підняти планку для прийняття рішень КС

Наразі відбувається доукомплектація складу Конституційного Суду. По одній із вільних суддівських вакансій від Верховної Ради комітет уже ухвалив рішення рекомендувати представника парламенту в суді Ольгу Совгирю. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Вона справді є фахівцем у конституційному праві і впевнена, що ми її підтримаємо», – розповіла Кравчук.

Що стосується блоку щодо безпосередньо роботи Конституційного суду і кворуму для прийняття рішень, його ще треба опрацьовувати, повідомила вона.

«Думаю, що більше шансів пройти в залі має якраз не норма про кворум для зібрання суддів, а формат прийняття рішень не простою більшістю від складу суду, а двома третинами голосів. Це підіймає планку для прийняття рішень, і тут палиця з двома кінцями. Наприклад, рішення щодо розпуску парламенту, яке приймав КС у 2019-му за нашою ініціативою, було б прийняти складніше», – розповіла Кравчук.

Раніше комітет із питань правової політики запропонував парламенту розглянути законопроєкт № 4311, який пропонує підвищення кворуму Конституційного Суду до 17 суддів. У разі ухвалення цього законопроєкту КС зможе приймати рішення лише за участі майже всього складу суду, який складається із 18 суддів. Наразі в КС працює 15 суддів.

Раніше відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї. Після цього з'явились фото, як Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. 22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.