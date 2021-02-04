Офіс президент озвучив «єдиний логічний вихід» для Тупицького

Олександр Тупицький хотів скасувати указ президента про своє відсторонення через Верховний суд, але отримав відмову

Олександр Тупицький хотів скасувати указ президента про своє відсторонення через Верховний суд, але отримав відмову

Відсторонений глава Конституційного суду «дуже некрасиво метушитися»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував відмову Верховного суду відкривати справу через відсторонення глави Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького.

Про це пише «Новое время».

Зокрема, Подоляк назвав відмову Верховного суду «дуже красномовною» і зазначив, що суд «навіть не став відкривати провадження» за позовом голови КСУ.

«Взагалі Тупицький дуже некрасиво метушитися, намагаючись хоч якось переграти ту реальність, в яку він сам себе завів. Етично він вже не може бути ні головою Конституційного суду, ні суддею Конституційного суду. Це зрозуміло для суспільства і для юридичної спільноти. Але поки це не визнає сам Тупицький. Чим швидше він це визнає, тим краще буде для всіх і для нього теж. Ніякі махінації і спроби оскаржень йому не допоможуть», – заявив Подоляк.

Він вкотре повторив, що указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ і вручення йому підозри абсолютно законні.

За словами Подоляка, «єдиний логічний вихід для Тупицького з цієї кризи – відставка».

Нагадаємо, напередодні Верховний суд відмовився розглядати відсторонення Тупицького.

Раніше Тупицький звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, де заявив про порушення Конституції та законодавства співробітниками Управління державної охорони (УДО) та попросив притягнути їх до відповідальності.

Також 23 січня повідомлялося, що відсторонений від посади голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький подав до суду на Управління державної охорони України.

Того ж дня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Тупицькому. Зокрема, він звинувачується у «вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)».

Раніше відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї. Після цього з'явились фото, як Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.