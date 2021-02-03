Верховний суд відмовився розглядати відсторонення Тупицького

У повідомленні суду не йдеться, хто виступав позивачем у цій справі, однак ЗМІ стверджують, що це сам Тупицький

Верховний суд відмовився відкривати провадження у справі щодо відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду України. Верховний суд пояснив, що потрібно звернутися до Конституційного суду.

Про це йдеться у заяві Верховного суду на сторінці у Facebook.

У заяві вказується на те, що позивач у своєму позові говорить про нібито незаконність та неконституційність указу президента про його відсторонення, однак Верховний суд не може розглядати питання конституційності - це повноваження Конституційного суду.

«Верховний суд зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, зокрема, що віднесені до юрисдикції КСУ», - пояснили в суді.

У повідомленні суду не йдеться, хто виступав позивачем у цій справі. Водночас, як повідомляють ЗМІ, позивач - голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.

Раніше Тупицький звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, де заявив про порушення Конституції та законодавства співробітниками Управління державної охорони (УДО) та попросив притягнути їх до відповідальності.

Також 23 січня повідомлялося, що відсторонений від посади голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький подав до суду на Управління державної охорони України.

Того ж дня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Тупицькому. Зокрема, він звинувачується у «вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)».

Раніше відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї. Після цього з'явились фото, як Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.