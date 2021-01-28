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    Відсторонений від служіння протидиякон РПЦ визнав маргіналізацію цієї церкви

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    <span>&nbsp;Кураєв відкрито критикує патріарха Кирила і його оточення</span> - Відсторонений від служіння протидиякон РПЦ визнав маргіналізацію цієї церкви
     Кураєв відкрито критикує патріарха Кирила і його оточення
    Фото: static.life.ru

    Кураєв назвав курс РПЦ «соціокультурними катакомбами»

    Російська православна церква продовжує курс на маргіналізацію. Проте завдяки пандемії коронавірусу з'явився шанс змінити ситуацію в церковному середовищі на краще. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів протодиякон РПЦ Андрій Кураєв.

    Кураєв зазначив, що ім’я патріарха РПЦ не має ніякого значення, адже церква загалом спрямована до певного старообрядницького православ’я.

    «Хто б не став патріархом, за великим рахунком це нічого не змінить. У самій церкві має бути потреба якихось змін. Якщо цього немає, залишається один шлях – маргіналізація. Ім’я того, хто буде очолювати цей історичний відхід до соціокультурних катакомб не таке вже й важливе. Він усе одно буде цементувати церкву у вірності її минулому. Але не реальному минулому, а своїм уявленням про те, яким було наше минуле. Це ідеалізоване, міфологічне уявлення, історично абсолютно недостовірне», – сказав він.

    За словами протодиякона, пандемія коронавірусу для Російської православної церкви – це привід переглянути звичні соціальні зв’язки й ролі.

    Андрій Кураєв – священнослужитель Російської православної церкви, який відкрито критикує патріарха Кирила і його оточення. Кураєв позитивно сприйняв появу нової автокефальної Української православної церкви. Через цей факт, ймовірно, піддався гонінням.

    У квітні минулого року патріарх Кирило заборонив служити Кураєву. Але на цьому верхівка РПЦ не зупинилася. 29 грудня 2020 року відбувся новий акт помсти: церковний Єпархіальний суд Москви ухвалив рішення визнати «його таким, що підлягає позбавленню священного сану». Крапку в цій історії має поставити сам патріарх Кирило.

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    Теги: церква РПЦ Російська православна церква в Україні релігія
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