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    Відтепер на держслужбі можна буде залишитися і після 65 років

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    Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб&rsquo;єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку - Відтепер на держслужбі можна буде залишитися і після 65 років
    Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський підписав закон про зняття вікових обмежень для роботи на держслужбі

    Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття вікових обмежень для роботи на державній службі. Про це повідомляє пресслужбу Офісу президента.

    «Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі» № 1086-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 грудня 2020 року», ─ йдеться в повідомленні.

    Згідно з документом, державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за власною згодою. Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

    «Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш ніж на п'ять років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Рішення про продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування ухвалює голова відповідної ради щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку», ─ зазначається в повідомленні.

    Також повноваження суб'єкта призначення стосовно керівника Апарату Верховної Ради України, крім випадків, передбачених пунктом 35 частини першої статті 85 Конституції України, здійснює голова Верховної Ради.

    Окрім того, відповідно до закону, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню Covid-19, призупинено дію положень Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби.

    «У новостворених органах державної влади, що були утворені протягом дії карантину, добір на посади державної служби в установленому Кабінетом міністрів порядку не проводиться. Призначення на посади державної служби в таких органах здійснюється виключно за результатами конкурсу відповідно до положень Закону України «Про державну службу», ─ йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Верховна Рада 16 грудня ухвалила у другому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про державну службу» №4096 щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі. Відповідне рішення підтримали 300 народних депутатів.

    Теги: державна служба Верховна Рада закон Володимир Зеленський самоврядування президент
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