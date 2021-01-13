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    Колишній голова Харківської ОДА став керівником Держрегуляторної служби

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    На місцевих виборах минулого року Кучер балотувався на пост мера Харкова від партії &laquo;Слуга народу&raquo;, але набрав лише 7,24% голосів - Колишній голова Харківської ОДА став керівником Держрегуляторної служби
    На місцевих виборах минулого року Кучер балотувався на пост мера Харкова від партії «Слуга народу», але набрав лише 7,24% голосів

    Олексій Кучер керував Харківською ОДА до листопада 2020 року

    Кабінет міністрів призначив колишнього керівника Харківської обласної держадміністрації Олексія Кучера главою Державної регуляторної служби. Про це йшлося під час засідання уряду.

    Також на засіданні уряду затвердили Ніну Уманець на посаду заступника міністра молоді та спорту, а Сергія Звягінцева ─ на посаду заступника голови Держмитної служби.

    До слова, головою Державної регуляторної служби була Ксенія Ляпіна з січня 2015 до жовтня 2019 року. Замість неї тимчасовим керівником був призначений Олег Мірошниченко.

    Нагадаємо, що на позачергових виборах до парламенту в липні 2019 року адвокат Олексій Кучер переміг в мажоритарному окрузі №179 (місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський, Сахновщинський райони, центр округу - Красноград). Він набрав 50,61% голосів виборців.

    20 жовтня Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Олексія Кучера на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

    Кучер очолював Харківську область з жовтня 2019 до листопаду 2020 року. На місцевих виборах балотувався на пост мера Харкова від партії «Слуга народу», але набрав лише 7,24% голосів. Водночас, Кучер пройшов у Харківську міськраду за списком «Слуги народу».

    Теги: Харків Кабмін державна служба
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