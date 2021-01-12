Зеленський з другої спроби підписав закон про електронні комунікації

Попередній варіант документа Зеленський ветував, направивши його на доопрацювання

Нардепи тепер візьмуться заа розробку законопроєкту про регулятора у сфері електронних комунікацій

Президент Володимир Зеленський підписав закон про електронні комунікації, ухвалений Верховною Радою 16 грудня 2020 року. Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт 3014 визначає повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності . Він встановлює права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у цій діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Як повідомив у Facebook глава профільного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко, незабаром почнеться робота над законопроєктом про регулятора.

«Робота починається знову, відновимо роботу робочої групи, починаємо працювати над законопроєктом про регулятора, - зазначив Федієнко.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про електронні комунікації з другої спроби. Попередній варіант документа Зеленський ветував, направивши його на доопрацювання.

Серед іншого, президенту не сподобалися, що документ не містить вимог до структури власності суб'єктів надання електронних комунікаційних мереж та послуг (в частині обмеження права володіти такими суб'єктами представниками країни-агресора, офшорними компаніями тощо), а також документом не враховані ситуації, що вимагають екстрених дій державних органів щодо доступу до інформації щодо електронних комунікаційних послуг та інформації про користувача, в разі загроз національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Пропозиції президента розкритикували в найбільшій в країні профільній організації, що об'єднує операторів і провайдерів телекомунікацій - Інтернет Асоціації України.

Документ було розглянуто з пропозиціями президента і ухвалено Верховною Радою 16 грудня 2020 року.