Завтра розпочнеться реєстрація на пробне ЗНО: що потрібно знати

Зареєструватися для участі у пробному ЗНО можна буде на сайті одного з дев’яти регіональних центрів оцінювання якості освіти

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться з 5 і триватиме до 19 січня включно. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Де зареєструватися на пробне ЗНО

Зареєструватися для участі у пробному ЗНО можна буде на сайті одного з дев’яти регіональних центрів оцінювання якості освіти:

Вінницького – обслуговує Вінницьку, Житомирську та Хмельницьку області;

Дніпропетровського – обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області;

Донецького – обслуговує Донецьку і Луганську області;

Івано-Франківського – обслуговує Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку та Тернопільську області.

Київського – обслуговує Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області.

Львівського – обслуговує Львівську, Рівненську та Волинську області.

Одеського – обслуговує Одеську і Кіровоградську області.

Харківського – обслуговує Харківську, Полтавську і Сумську області.

Херсонського – обслуговує Херсонську і Миколаївську області, АРК Крим та Севастополь.

Хто може пройти пробне ЗНО

Пробне ЗНО може пройти будь-хто охочий перевірити рівень своїх знань.

При цьому реєстрація та участь у пробному тестуванні ЗНО не означає автоматичної реєстрації на основну сесію ЗНО. А результати пробного ЗНО не будуть зараховувати як оцінки за державну підсумкову атестацію. Вони також не впливатимуть на конкурсний відбір до вишів.

У 2021 року пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.

Для проходження пробного ЗНО можна буде вибрати лише один із предметів:

українська мова;

українська мова та література;

історія України;

математика;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

англійська мова;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова.

У Міносвіти пояснили це обмеження епідеміологічними загрозами. При цьому у 2021 році кожен з тих, хто візьме участь у пробному ЗНО, зможе завантажити тестові зошити зі всіх цих предметів і пройти тестування вдома. Після цього відповіді потрібно буде ввести у форми на спеціальний сервіс, щоб побачити результати.

Український центр оцінювання якості освіти та громадська організація Освіторія підготують офіційні відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2021. У цих коментарях експерти детально проаналізують кожне завдання і порадять, як отримати максимально високий бал на ЗНО.

Коли будуть результати пробного ЗНО

Щоб дізнатися, як ви здали пробне ЗНО, потрібно буде ввести свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня.

Скільки буде коштувати пробне ЗНО

Вартість пробного ЗНО у 2021 році буде коливатися від 195 до 255 гривень.

У Міністерстві освіти пояснили, що різниця у вартості пов’язана з різницею у вартості організації пробного ЗНО у різних регіонах, зокрема, з вартістю друку і доставки матеріалів і прогнозованою кількістю учасників тестування.

Також у міністерстві зазначили, що підвищення вартості пробного ЗНО порівняно з попереднім роком пов’язане зі скороченням очікуваної кількості учасників і підвищенням оплати роботи співробітників.

Як повідомлялося, ЗНО з деяких предметів може стати платним.