Рада може розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон

Парламент може дозволити виїзд за кордон чоловіка, в яких троє і більше дітей віком до 18 років

До Верховної Ради України (ВРУ) депутати подали альтернативний законопроєкт щодо заборони на виїзд чоловіків із території держави під час воєнного стану. Відповідний документ опубліковано на сайті ВРУ.

Законопроект №7484-1 пропонує надати право чоловікам виїжджати з України, в яких троє і більше дітей віком до 18 років або двоє дітей віком до 14 років, або одна дитина віком до 14 років та вагітна жінка, або одна дитина віком до 3 років.

Також пропонують дозволити виїжджати за кордон:

жінкам та чоловікам, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінкам та чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

Окрім того, пропонують дозволити виїжджати з України громадянам:

які мають в інших країнах нерухомість, бізнес (в якості власників, або співвласників), посвідку на постійне проживання

мають діючі робочі (або спортивні) контракти, морякам

особам, які через відкриття такої можливості реально приноситимуть не зрівняно більше користі вітчизняній економіці (а отже й обороноздатності), ніж перебуваючи в Україні часто без роботи і без можливостей утримувати себе та сім’ї, підтримувати волонтерський рух тощо.

для участі у міжнародних змаганнях, навчально-тренувальних зборах тощо.

Також у законопроекті запропоновано розширити категорії осіб, які не підлягають мобілізації – з-поміж тих, які й так виконують важливі функції в тилу.

«Тобто вони теж зможуть мобілізовуватися, але на умовах добровільності, коли вважатимуть, що готові і фізично, і морально захищати Вітчизну зі зброєю в руках, і що саме в такій ролі вони будуть кориснішими для держави», – йдеться в пояснювальній записці.

Так, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» надається відстрочка від призиву на військову службу під час мобілізації певній категорії громадян, а отже вони не можуть бути залучені до військової служби без добровільної згоди.

Таким чином особа, що має відстрочку від проходження військової служби, водночас не має можливості виїхати за кордон задля задоволення власних потреб чи потреб своєї сім’ї. Щоб вирішити це питання, необхідно надати можливість виїзду з України певним категоріям осіб, що зазначені у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Законопроект №7484-1 про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» наразі направлено на розгляд Комітету.

Нагадаємо, що 24 лютого, після початку війни, президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан на усій території України. Цим самим українці чоловічої статі віком від 18 до 60 років втратили можливість легально перетинати державний кордон.

Втім, у травні Кабінет міністру зробив певні послаблення – кілька категорій чоловіків-громадян України отримали можливість виїжджати за кордон. Дозвіл отримали, зокрема, водії-далекобійники, які перевозять медичні чи гуманітарні вантажі, а також працівники компаній, які займаються міжнародними вантажними чи пасажирськими перевезеннями.

Крім того, уряд дозволив виїжджати за межі України працівниками «Укрзалізниці», які «забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці».

Також дозвіл на виїзд отримали спортсмени та тренери національних збірних України, інші спортивні фахівці, які забезпечують супроводження цих збірних.