Вікіпедія змінила написання назви столиці України
Відкрита онлайн-енциклопедія використовує найпоширеніший варіант написання в авторитетних джерелах
Загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія Вікіпедія змінила транслітерацію назви Києва і тепер буде писати Kyiv замість російськомовної версії Kiev. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Новина, щоб ранок став дійсно добрим. Україна взяла штурмом один з останніх укріплених бастіонів неправильного написання нашої столиці “Kiev” у всесвітній мережі. Відтепер Вікіпедія пише Kyiv, а не Kiev!» – йдеться в повідомленні.
За словами Кулеби, складність полягала в тому, що Вікі просто використовує той варіант написання, який більш поширений в авторитетних джерелах.
«Багаторазові доводи українців, що він неправильний, не діяли — у відповідь пояснювали, що це суто технічне питання кількості згадок. Але вода камінь точить, а ініційована МЗС кампанія #KyivNotKiev точить світовий інформаційний простір. І от, нарешті, Kyiv став популярнішим в авторитетних джерелах за «Kiev». Це чудовий результат довготривалих зусиль багатьох людей», – додав міністр.
Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.
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