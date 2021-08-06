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    «Викопуйте вже Кобзона». Мережу збурила реклама гастролей російської шансонетки

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    Українці в соцмережах негативно відреагували на запланований приїзд співачки до Києва - «Викопуйте вже Кобзона». Мережу збурила реклама гастролей російської шансонетки
    Українці в соцмережах негативно відреагували на запланований приїзд співачки до Києва
    Фото з відкритих джерел

    Дружина покійного виконавця тюремних пісень Михайла Круга зібралась до України

    Виконавиця російського шансону Ірина Круг планує в жовтні виступити в Києві. На сторінці компанії з продажу квитків обіцяють «феєрверк переживань» та «купу яскравих емоцій» під час виступу співачки з Росії. Водночас українці обурені тим, що чергова гастролерка країни-агресорки лізе в Україну.

    «Викопуйте Кобзона! До чого ці напівміри?» у соцмережі під рекламою концерту Ірини Круг українські користувачі лишають негативні коментарі. Так вони відреагували на запланований приїзд співачки до Києва.

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    «Викопуйте вже Кобзона». Мережу збурила реклама гастролей російської шансонетки
    «Викопуйте вже Кобзона». Мережу збурила реклама гастролей російської шансонетки
    «Викопуйте вже Кобзона». Мережу збурила реклама гастролей російської шансонетки

    Разом із радикальними пропозиціями лишають і критичні висловлювання, у яких і лайка, і прокльони в бік організаторів концерту. А ще іронічно жартують, пропонуючи запросити наступного разу «Бутирку». Лишають також відгуки з питаннями, коли повернуть гроші за квитки. Вочевидь, через скасування або ж перенесення організатором заходів людям не повертають вартість придбаних квитків.

    Цікаво, що реклама заходу за участі російської співачки стоїть поряд з анонсами таких український зірок, як Монатік та Тіна Кароль. На чому ж базується відбір знаменитостей для виступів на українських майданчиках, на це питання підписників представники сервісу з продажу квитків відповіді не дали.

    Нагадаємо, українська співачка Світлана Лобода, яка тривалий час живе і виступає в Росії, анонсувала концерт в Одесі 14 серпня

    Зазначимо, 24 серпня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться масштабний концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України». Режисером шоу виступає Катя Царик. Хедлайнерами заходу стануть Софія Ротару, Ірина Білик, Тарас Петриненко, Вірка Сердючка та інші відомі зірки, а транслюватиме дійство канал «1+1».

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    Теги: Росія гроші реклама співачка концерт
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    «Викопуйте вже Кобзона». Мережу збурила реклама гастролей російської шансонетки