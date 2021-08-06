«Викопуйте вже Кобзона». Мережу збурила реклама гастролей російської шансонетки

Українці в соцмережах негативно відреагували на запланований приїзд співачки до Києва

Дружина покійного виконавця тюремних пісень Михайла Круга зібралась до України

Виконавиця російського шансону Ірина Круг планує в жовтні виступити в Києві. На сторінці компанії з продажу квитків обіцяють «феєрверк переживань» та «купу яскравих емоцій» під час виступу співачки з Росії. Водночас українці обурені тим, що чергова гастролерка країни-агресорки лізе в Україну.

«Викопуйте Кобзона! До чого ці напівміри?» – у соцмережі під рекламою концерту Ірини Круг українські користувачі лишають негативні коментарі. Так вони відреагували на запланований приїзд співачки до Києва.

Разом із радикальними пропозиціями лишають і критичні висловлювання, у яких і лайка, і прокльони в бік організаторів концерту. А ще іронічно жартують, пропонуючи запросити наступного разу «Бутирку». Лишають також відгуки з питаннями, коли повернуть гроші за квитки. Вочевидь, через скасування або ж перенесення організатором заходів людям не повертають вартість придбаних квитків.

Цікаво, що реклама заходу за участі російської співачки стоїть поряд з анонсами таких український зірок, як Монатік та Тіна Кароль. На чому ж базується відбір знаменитостей для виступів на українських майданчиках, на це питання підписників представники сервісу з продажу квитків відповіді не дали.

Нагадаємо, українська співачка Світлана Лобода, яка тривалий час живе і виступає в Росії, анонсувала концерт в Одесі 14 серпня

Зазначимо, 24 серпня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться масштабний концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України». Режисером шоу виступає Катя Царик. Хедлайнерами заходу стануть Софія Ротару, Ірина Білик, Тарас Петриненко, Вірка Сердючка та інші відомі зірки, а транслюватиме дійство канал «1+1».