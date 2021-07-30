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    «Моя рідна Україна, я так скучила»: скандальна Лобода підтвердила концерт в Одесі

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    Співачка&nbsp;Світлана Лобода вже тривалий час живе і виступає в Росії - «Моя рідна Україна, я так скучила»: скандальна Лобода підтвердила концерт в Одесі
    Співачка Світлана Лобода вже тривалий час живе і виступає в Росії
    Фото: VK Fest

    Лобода пообіцяла влаштувати для шанувальників грандіозний вечір зі спекотними танцями й хітами

    Українська співачка Світлана Лобода, яка тривалий час живе і виступає в Росії, анонсувала концерт в Одесі 14 серпня в Ibiza Beach Club. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

    Лобода пообіцяла влаштувати для шанувальників грандіозний вечір із запальними танцями й хітами. Лобода також планує представити в Одесі свій новий трек під назвою Allo.

    «Моя рідна Україна! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі, який відбудеться 14 серпня в Ibiza Beach Club. Обіцяю, на вас чекає грандіозний вечір із запальними танцями, улюбленими хітами й, звичайно, прем'єрами», – написала скандальна співачка.

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    Раніше повідомляли, що одіозна Лобода готується до виступу в Києві. Її посилено охороняють (фото)

    Як відомо, українські співачки Світлана Лобода, Maruv (Анна Корсун), Soyana (Яна Соломко), а також співак Макс Барських виступили на великому концерті в Санкт-Петебурзі Big Love Show.

    Нагадаємо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема, в Києві відбувся концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім – Артур Пірожков).

    Додамо, що відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну.

    Також нещодавно скандальна співачка Ані Лорак прилетіла в Україну та прогулялася вулицями Києва.

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    Теги: Одеса Світлана Лобода музика Україна співачка концерт
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    «Моя рідна Україна, я так скучила»: скандальна Лобода підтвердила концерт в Одесі