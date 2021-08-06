«Повернення у совок». Green Grey відреагував на чергове скасування свого виступу

«Мурик» дуже обурений через рішення організаторів концерту припинити співпрацю з його гуртом. І це вже другий випадок за останній час

Учасник гурту Green Grey Дмитро Муравицький (прізвисько «Мурик») відреагував на скасування їхнього концерту до Дня Незалежності на даху ЦУМу Києві. Він висловився: «Back in USSR!! Повернення в «совок». Про це артист написав на своїй сторінці в Instagram.

5 серпня у команді, яка займається організацією подій, Svitlo Concert, повідомили про відмову у співпраці з гуртом. Причиною є непатріотична позиція артистів, про яку дізналися через розголос у суспільстві.

На думку Муравицького, організатори самі звернулися до учасників гурту та запропонували свою локацію.

Музикант запевнив, що вони мали на той час чотири аналогічні пропозиції у Києві, Одесі та Харкові, але погодилися вони саме на концерт на даху.

Артист назвав відмову у проведенні концерту «порушенням громадянських прав».

«Тепер ми не можемо давати концерти для своїх друзів, прихильників, які заплатили гроші за наш концерт? Що за дичина? Історія вже знала подібні випадки, коли неугодним рок-гуртам забороняли проводити концерти. Це було у 80-ті минулого століття», – написав Муравицький.

Додамо, що відомому українському гурту Green Grey, який раніше прибрали з концерту до Дня Незалежності, тепер відмовили вже й власному виступі 24 серпня.

Нагадаємо, у липні 2021 року вокаліст гурту Дмитро Муравицький висловився в Instagram щодо набуття чинності положень мовного закону: «Чимчикуй за мавчиками!». І супроводив ці слова непристойним жестом із середнім пальцем.

До слова, організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків».

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