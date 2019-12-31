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    Вільям Тейлор завершує роботу в Києві та прогнозує гарні часи для України

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    <span>&laquo;Я дуже оптимістично налаштований щодо України&raquo;, &ndash; заявив Вільям Тейлор</span> - Вільям Тейлор завершує роботу в Києві та прогнозує гарні часи для України
    «Я дуже оптимістично налаштований щодо України», – заявив Вільям Тейлор

    Американський дипломат дуже оптимістично налаштований щодо майбутнього України

    Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор завершує свою роботу у Києві та передає повноваження. Він запевняє, що дуже оптимістично налаштований щодо майбутнього України.

    Про це йдеться у відео, записаному дипломатом і оприлюдненому посольством США у Twitter.

    «Коли я приїхав в Україну у червні, я знав, що моє перебування обмежене в часі. І цей час мого перебування в Україні, починаючи від червня, був чудовим, надзвичайним!» - підкреслив Тейлор.

    Він нагадав, що було обрано нову Верховну Раду, сформовано Вищий антикорупційний суд — і з’явилися можливості для просування багатьох реформ, які були у підвішеному стані впродовж багатьох років. Відбувся прогрес у питанні миру на Донбасі - телефонні розмови між президентами Зеленським і Путіним, обмін полоненими.

    «Час мого перебування тут був надзвичайним! І попереду теж будуть гарні часи!» - наголосив Тейлор.

    Він також нагадав, що високопосадовці з Вашингтона відвідали і продовжують відвідувати Україну.

    «США демонструють підтримку України. Один з останніх проявів такої підтримки — запровадження санкцій проти «Північного потоку — 2».. Я дуже оптимістично налаштований щодо України. Я дуже радий, що моя заступниця — заступниця голови Місії США в Україні Крістіна Квін замінить мене на цій посаді. Це дуже гарна нагода для неї та для України будувати наші відносини», - зазначив дипломат.

    Тейлор у 2006 - 2009 роках був послом США в Україні. Влітку 2019-го його попросили повернутися на представницьку посаду до України після відставки посла США в Україні Марі Йованович.

    Крістіна Квін за освітою політолог, магістр зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США. З 2013 року по квітень 2019-го працювала в. о. заступника голови місії у посольстві США в Парижі, ще раніше працювала в Таїланді та Британії, у Москві та Брюсселі. Квін вже була повіреною у справах США в Україні – після звільнення посла США в Україні Марі Йованович. Квін прибула до Києва 28 травня та працювала головою місії до призначення Тейлора у червні.

    дипломатія США посол Україна Вільям Тейлор
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