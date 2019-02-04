«Він завжди щось замишляє». Журналісти з’ясували, чим займається Трамп протягом дня



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Дональд Трамп вранці дивиться телевізор і читає газети

Президент США починає роботу о 8 ранку і закінчує близько 5 вечора

Ранок президент США Дональд Трамп проводить у своїй резиденції біля телевізора. Про це в неділю, 3 лютого, повідомляє видання Axios, в розпорядженні якого виявилися звіти Білого дому, що розкривають щоденний розклад Трампа.

Документи, опубліковані виданням, охоплюють період з 7 листопада 2018 року по 1 лютого 2019 року. Згідно з цими даними, близько 60% робочого часу Трампа - 297 годин 15 хвилин за майже три місяці - припадає на неструктурований «виконавчий час».

Згідно з розкладом, Трамп починає роботу о 8 ранку і закінчує близько 5 вечора. На початку дня в розкладі президента виділені 2-3 години виконавчого часу. Відомо, що Трамп часто прокидається раніше за 6 ранку, і до 8 повинен бути в Овальному кабінеті. Однак, згідно з даними шести джерел, замість цього американський президент проводить ранок у своїй резиденції - дивиться телевізор, читає газети і обговорює новини зі своїми радниками. Робочий день Дональда Трампа починається близько 11 ранку із зустрічі з главою апарату Білого дому або брифінгу розвідки.

Відзначається, що «виконавчий час» у деякі дні переважає в розкладі. Наприклад, 18 січня у Трампа був виділений час на заплановані зустрічі (з в.о. глави апарату Білого дому Міком Малвані і міністром фінансів Стівеном Мнучіном) і сім годин на «виконавчий час».

Концепцію виконавчого часу винайшов колишній глава апарату Білого дому Джон Келлі, оскільки Трампу не подобалося відчувати себе під замком стандартного графіка.

«Він постійно дзвонить комусь. Він завжди щось замишляє. Це не типова структура роботи», - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Всього з 7 листопада по 1 лютого Трамп працював 502 години 55 хвилин. З них:

виконавчий час - 297 годин 15 хвилин;

зустрічі - 77 годин 5 хвилин;

поїздки - 51 година 15 хвилин;

обід - 39 годин;

заходи - 38 годин 20 хвилин.

При цьому в розкладі вказані в повному обсязі зустрічі, які проводить президент США. Трамп іноді проводить зустрічі в виконавчий час, про які він не хоче розповсюджуватися, побоюючись витоку інформації. Його ранок іноді включає дзвінки главам держав, зустрічі з адвокатами, які не відображені в графіках.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс прокоментувала звіт Axios.

«У президента Трампа інший стиль керівництва, ніж у його попередників, і результати говорять самі за себе», - заявила вона.

За словами Сандерс, Трамп знаходить час, щоб створити більш творче середовище.