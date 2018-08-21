Винищувач у Швеції розбився через птаха



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Пілот винищувача залишився живим

На півдні Швеції розбився винищувач після зіткнення з птахом.

Про це повідомляє The Local із посиланням на ВПС Швеції.

«ВПС Швеції повідомили, що один із винищувачів типу Jas Gripen розбився за кілька кілометрів на північ від міста Роннебю в районі Блекіне після зіткнення з птахом», - йдеться у повідомленні.

За словами речника ВПС Йохана Люндберга, пілот залишився живим. Він додав, що наразі розслідуються обставини самого інциденту.

Як зазначає The Local, сигнал тривоги подали о 9.41 після того, як очевидець побачив винищувача, який пролітав на низькій висоті, а потім вгору піднявся дим.