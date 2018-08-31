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    Виплати за лікарняними і декретними зросли на майже 30%

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    Виплати за лікарняними і декретними зросли на майже 30%

    Зростання розмірів допомоги відбулося за рахунок зростання мінімальної заробітної плати, а також загального зростання фонду оплати праці по країні

    Розмір середньоденних виплат за лікарняними і допомоги по вагітності та пологах зріс на 34% і 28,6% відповідно, передає Фонд соціального страхування.

    «Середньоденний розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності за результатами І півріччя 2018 року зріс на 34% порівняно з тим же періодом 2017 року. Сума середньоденної виплати допомоги по вагітності та пологах зросла на 28,6%», — йдеться у повідомленні.

    Як зазначили у Фонді, зростання розмірів допомоги відбулося за рахунок зростання мінімальної заробітної плати, а також загального зростання фонду оплати праці по країні.

    Соцстрах нагадав, що декретні виплати надаються у розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи. Розмір лікарняних залежить від тривалості страхового стажу та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж — понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).

     

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