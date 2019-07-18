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    Випускники магістратури 30 спеціальностей складатимуть єдиний державний іспит

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    Випускники магістратури 30 спеціальностей складатимуть єдиний державний іспит

    Поступове впровадження держекзамену почнеться з 2020 року

    Випускники магістратури 30-ти найбільш суспільно важливих та пов’язаних з підвищеним ризиком спеціальностей складатимуть атестацію в формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

    Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів України, повідомляє прес-служба урядового порталу.

    У прес-службі вказують, що це буде незалежна перевірка результатів навчання студента та його готовності працювати за фахом.

    Поступове впровадження держекзамену почнеться з 2020 року.

    «Зараз ми не маємо надійного, стандартизованого інструменту, щоб «поміряти» якість освіти випускників на виході з університету, адже у кожному закладі свій підхід до оцінювання. Таким інструментом має стати єдиний державний кваліфікаційний іспит - ЄДКІ, що передбачений законом «Про вищу освіту». З наступного року ми почнемо цей іспит поступово впроваджувати», - розповіла глава Міністерства освіти та науки Лілія Гриневич.

    Вона додала, що ЄДКІ також має стати ефективним запобіжником корупційних ризиків.

    Міністерство освіти і науки навчання наука Лілія Гриневич
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