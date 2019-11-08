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    Вища кваліфікаційна комісія суддів України припиняє свої повноваження

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    Вища кваліфікаційна комісія суддів України припиняє свої повноваження

    Комісією проведено кваліфікаційне оцінювання близько 3 200 суддів

    У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів« та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування« повноваження нинішнього складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються.

    Про це йдеться у зверненні, опублікованому на сайті ВККС.

    «Протягом своєї діяльності ВККС провела два конкурси на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного суду, конкурси у Вищий антикорупційного суду, на зайняття посад суддів місцевих загальних судів та місцевих адміністративних судів», – повідомляють у зверненні.

    Крім того, був оголошений конкурс у Вищий суд з питань інтелектуальної власності та його Апеляційної палати і конкурс на посади суддів апеляційних судів.

    Також Комісія провела кваліфікаційне оцінювання близько 3,2 тис. суддів.

    «На жаль, не все із запланованого втілено в життя. Сподіваємося, що новий склад Комісії використає весь досвід і напрацювання своїх попередників для зміцнення судової системи та утвердження верховенства права в Україні», – йдеться в повідомленні.

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