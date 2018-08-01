Вища рада правосуддя погодила кількість суддів для антикорупційного суду



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Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала підготовку до проведення конкурсу на посади суддів до Вищого антикорупційного суду

У складі Вищого антикорупційного суду буде 39 суддів, 12 з яких – в Апеляційній палаті, таку кількість погодила сьогодні Вища рада правосуддя.

Про це повідомляється на сайті ВРП.

У повідомленні зазначається, що відповідно до частини 6 статті 19 закону «Про судоустрій і статус суддів» кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті на утримання судів та оплату праці суддів.

«23 липня 2018 року до Вищої ради правосуддя надійшло звернення голови Державної судової адміністрації України із пропозицією погодити кількість суддів у Вищому антикорупційному суді – 39 штатних одиниць, з яких 12 – посади суддів Апеляційної палати цього суду», – йдеться в повідомленні.

ВРП вирішила погодити цю пропозицію, повідомляє прес-служба ради.

Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала підготовку до проведення конкурсу на посади суддів до Вищого антикорупційного суду. Там сподіваються, що зацікавлені міжнародні організації орієнтовно до 15 вересня 2018 року нададуть свої пропозиції стосовно кандидатур до складу Громадської ради міжнародних експертів, яка братиме участь у відборі суддів Вищого антикорупційного суду.

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня. Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, це було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.