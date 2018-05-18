Вишинський не захотів коментувати російську медаль «За повернення Криму»

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Під час обшуку у Вишинського виявили медаль від міноборони РФ «За повернення Криму»

«Все, що я хотів сказати, я сказав», - заявив Вишинський

Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинського, якому оголошено підозру в держзраді, відмовився коментувати факт відзначення його російськими державними нагородами.

З таким проханням до нього звернулися журналісти під час перерви в судовому засіданні Херсонського міського суду, який обирав йому запобіжний захід.

«Колеги, я, власне кажучи, не полемізував з прокурором (щодо оцінки цього факту - ред.). Тому все, що я хотів сказати, я сказав. Спасибі велике вам за ваші запитання», - сказав Вишинський.

Під час засідання сторона обвинувачення, зокрема, наголосила, що нагородження Вишинського державними нагородами Росії - медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» I ступеня і медаллю міністерства оборони «За повернення Криму» є ще одним підтвердженням його діяльності проти України на користь Росії.

Нагадаємо, 17 травня суд відправив журналіста Вишинського під варту на два місяці без права внесення застави.

Напередодні Слідком РФ підтвердив, що керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.

Джерело: Укрінформ