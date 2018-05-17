Пропагандист Вишинський визнав, що має подвійне громадянство

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Кирилу Вишинському обирають запобіжний захід

Вишинський з 2015 року має подвійне громадянство - українське і російське

Підозрюваний у держзраді керівник інформагентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський визнав наявність у нього паспорта громадянина Російської Федерації. Про це журналіст заявив на суді в Херсоні, де йому мають намір обрати запобіжний захід, повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на свого кореспондента із залу засідання.

Крім цього, Вишинський зазначив, що ті статті, за які йому оголосили про підозру не були редакційними, а мали авторство і розміщувалися у рубриці з маркуванням «Точка зору».

Як відомо, прокуратура просить суд заарештувати Вишинського на 60 діб без визначення розміру застави, його захист ходотайствує про обрання іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з арештом. Наприклад, цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Напередодні Слідком РФ підтвердив, що керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вдома у нього провели обшуки. Також співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс «РИА Новости Украина» у Києві. Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ разом з прокуратурою АР Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина».

За словами Кононенко, за проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.