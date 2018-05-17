В українському інформаційному просторі продовжує діяти мережа ворожої агентури

Кирило Вишинський

Затримання Вишинського — це ліквідація лише частки айсберга путінської пропагандистсько-технологічної машини

Експансія буває різна. Територіальна, політична, економічна... Якщо подивитись на взаємовідносини України з Росією протягом лише останньої чверті століття, то всі ці види експансії присутні. І є вони лише продовженням експансії культурної, мовної, інформаційної (комунікаційно-контентної).

Весь цей час українське суспільство намагалось противитися цим агресіям. Але наштовхувалось на невидимий спротив десь «нагорі». Там не бажали занадто сильно псувати стосунки із сусідом. А сусід тим часом робив свою справу. Зокрема, формував мережу різнорівневого впливу на населення країни, на окремі соціальні групи.Станом на 1995 рік в Україні нараховувалось понад два десятка російських організацій. За десять років їх чисельність збільшилася втричі. У 2010 році, коли з приходом корпорації під назвою Партія регіонів до влади «рускій мір» отримав режим найбільшого сприяння в Україні, чисельність цих осередків кремлівської агресії добігала до 130.

Особливе місце в цій експансіоністській політиці Кремля відводилось комунікаційно-контентним агресіям, які чинили російські ЗМІ в Україні або так звані українські ЗМІ, що працювали за російські гроші. Лише з початком збройної агресії з боку держави почались окремі рухи щодо припинення цієї діяльності. Варто згадати хоча б скандал на Інтері, де працювали відверті українофоби з числа російських пропагандистів на посадах українських журналістів. Під тиском громадськості вдалося їх вичавити з України. Хоча і не всіх...

Але сама проблема не зникла. Наскілька вона серйозна видно за результатами нещодавного затримання СБУ керівника порталу «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, якому оголошено про підозру у держзраді. Служба безпеки України лише підтвердила те, про що давно кричало суспільство — в Україні продовжує діяти мережа ворожої агентури, яка практично без обмежень чи пересторог працює у вітчизняному інформаційному просторі. Достеменно встановлено, що мережа медіаструктур застосовувалася кремлівськими координаторами для ведення комунікаційно-контентних агресій проти України.

Вважаю, що затримання Вишинського — це ліквідація лише частки айсберга путінської пропагандистсько-технологічної машини, яка на повну потужність працює проти нашої держави. Ми маємо вичистити від цієї нечисті країну, бо вже нині рівень суспільно-ментального здоров’я, по якому наносяться точкові удари путінськими технологами, викликає велику тривогу.

Щоб вистояти, треба боротися...

Джерело: Лівий берег

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