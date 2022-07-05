Вісім років тому Україна звільнила Словʼянськ і Краматорськ: як це було

Саме Слов’янськ і Краматорськ стали першими містами, які силоміць захопили російські диверсанти

5 липня 2014 року захисники України очистили Слов'янськ та Краматорськ від російських окупантів.12 квітня 2014 року саме Слов’янськ і Краматорськ стали першими містами, які силоміць захопили російські диверсійні групи після вторгнення Росії на Донбас. Вже 13 квітня у зв’язку із цим тодішній в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив про початок антитерористичної операції. Обидва міста були звільнені через три місяці, а через окупацію Донецька Краматорськ став адміністративним центром підконтрольної Україні частини Донецької області.

Окупація Слов'янська

Окупація Слов’янська розпочалася 12 квітня 2014 року. Тоді незаконні збройні формування захопили будівлі Слов’янського міського відділу МВС України та місцевого відділу СБУ. В будівлі міліції терористи заволоділи 20 автоматами та 400 пістолетами Макарова. В той самий день на дорогах до міста почали з’являтися барикади та блокпости окупантів. Наступного дня, 13 квітня, мер Слов’янська Неля Штепа відмовилася від своєї посади. На її місце згодом сів самопроголошений мер В’ячеслав Пономарьов.

Під час окупації бойовики затримували всіх, хто здавався їм підозрілим. Насамперед це були україномовні мешканці міста. Заручників катували та знущалися з них. Також окупанти встановили комендантську годину з півночі до шостої ранку. Магазини міста поступово порожніли, частково зникло електро- та водопостачання. Мобільний зв’язок працював з перебоями. За місто тривали жорстокі бої. На початку липня українські військові почали активно наступати на позиції окупантів. Відчуваючи перевагу ЗСУ, в ніч на 5 липня бойовики втекти зі Слов’янська до сусіднього Краматорська. А вже 5 липня 2014 року бійці-розвідники 2-го батальйону Національної гвардії встановили над міськрадою Слов’янська український прапор. Загалом за весь час боїв за Слов’янськ загинули 70 українських військових. Бійці ЗСУ знищили близько 470 бойовиків. Внаслідок бойових дій 34 будинки та споруди зазнали пошкоджень, в тому числі – 4 школи.

Окупація та визволення Краматорська Патріотична хода з нагоди сьомої річниці звільнення міста від російських окупантів Окупація Краматорська почалась того ж дня, що й Слов’янська — 12 квітня. Сепаратисти повісили прапор т.з. «ДНР» на будівлі міськвиконкому та штурмували будівлю міського відділу міліції. Штурм міліції тривав декілька годин. Зрештою окупанти все ж зайняли будівлю міліції. Біля захоплених адмінбудівель незаконні збройні формування розпочали споруджувати барикади. Після того, як на допомогу краматорським сепаратистам приїхали бойовики зі Слов’янська, окупанти повністю взяти місто під свій контроль. Спроби звільнити місто українські військові почали ще у квітні. Тоді ЗСУ вдалося відбити Краматорський аеропорт. Бої за місто тривали до початку липня. Місто звільнили від окупантів 5 липня, коли бойовики, які вийшли зі Слов’янська у Краматорськ, залишили місто та втекли у Донецьк. Місто зайняли українські військові.

З 13 жовтня 2014 року Краматорськ оголосили тимчасовим обласним центром Донецької області.

Нині ж, у 2022 році Росія постійно обстрілює населені пункти, через що їхні мешканці змушені покидати свої домівки.

Нещодавно окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є жертви.

Зазначимо, що перед цим стало відомо про обстріл окупантами з РСЗВ «Смерч» Краматорська.

Генштаб вранці 3 липня звітував, що на Слов’янському напрямку росіяни обороняються. На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки – успіху не мали.