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    Вітренко претендує на посаду заступника голови Міненерго

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    17 грудня депутати не підтримали кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики - Вітренко претендує на посаду заступника голови Міненерго
    17 грудня депутати не підтримали кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики

    Ексвиконавчий директор НАК «Нафтогаз України» подав декларацію, як претендент на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

    Колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, кандидатуру якого на посаду першого віце-прем’єра відхилила Верховна Рада, подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики. Декларація зареєстрована в реєстрі НАПК.

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    У декларації він вказав, що в 2019 році заробив за основним місцем роботи в «Нафтогазі» 53,25 млн гривень і ще 2,23 млн гривень, як голова наглядової ради «Укрнафти». Йому також належить компанія AYA Securities (Київ).

    Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада провалила його призначення першим віце-прем'єром - міністром енергетики України. На думку спікера парламенту Дмитра Разумкова, причиною недовіри став невиправдано великий розмір винагороди, отриманий Вітренком як бонуси від «Нафтогазу».

    Оскільки його не призначили міністром, то уряд має право призначити його заступником і зробити виконувачем обов’язків глави відомства.

    На вихідних Вітренко заявив, що буде висуватись на міністра вдруге, тобто він пішов шляхом Шкарлета, який керував міністерством пів року у статусі виконувача обов’язків.

    Теги: Верховна Рада Нафтогаз України Міненерго декларація уряд НАПК Юрій Вітренко
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