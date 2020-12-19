Юрій Вітренко розказав про намір повторно балотуватися на посаду першого віце-прем’єра

Екс-керівник «Нафтогазу» розраховує на підтримку президента і вважає себе представником політичної династії

Колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, кандидатуру якого на посаду першого віце-прем’єра відхилила Верховна Рада, поділився своїми планами продовжити боротьбу за посаду в уряді.

«Першою емоцією (після невдалого голосування) було полегшення, але потім я зрозумів, що це, найімовірінше, так просто не закінчиться. Маю на увазі, що і президент налаштований стратегічно і по-бійцівськи, і потім вже і я почав думати, що не слід здаватися, особливо враховуючи, що якихось аргументів серйозних, чому я є невідповідною кандидатурою, я не почув у залі від депутатів», – розповів Вітренко в інтерв'ю youtube-каналу Сергія Лещенка. За його словами, президент Володимир Зеленський і фракція Партії «Слуга народу» пропонуватимуть його кандидатуру у Верховній Раді повторно.

Раніше 18 грудня два поінформованих джерела підтвердили агентству Інтерфакс-Україна інформацію, що після першого невдалого голосування в Раді розглядається питання тимчасового призначення Вітренка в.о міністра енергетики.

Екс-виконавчий директор «Нафтогазу» вважає, що висловлені проти нього аргументи в Раді не є серйозними, можуть бути пов'язані з незнанням деяких деталей або ангажованими. На його думку, той факт, що він син лідера Прогресивної Соцпартії Наталії Вітренко, це комплімент, оскільки означає, що він належить до політичної династії.

Говорячи про виплату великої премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над «Газпромом», Вітренко ще раз наголосив, що всі ці гроші пішли в бюджет на купівлю ОВДП, і він не може їх продати достроково. Кандидат на посаду в уряді заявив, що не зустрічався ні з якими олігархами і не має наміру зустрічатися, хоча розуміє, що проти нього виступали депутати, які, як кажуть, орієнтуються на Ріната Ахметова і Дмитра Фірташа.

Водночас Вітренко повідомив, що хотів би зустрітися з депутатами з фракцій «Голос» і «Європейська солідарність». «Трохи сумно, що утрималися «Голос» і «ЄС». Я не говорив з ними, і, можливо, це проблема. З ними треба поговорити. Там багато друзів, які нормально до мене ставляться. Маю намір із ними поговорити і краще зрозуміти політичні проблеми», – сказав екс-директор «Нафтогазу». На його думку, підтримкою окремих кандидатів в уряді опозиція може ефективно впливати на владу. «Немає амбіцій займатися якимись політичними «договорняками». У мене були певні плани на політику, але років через 10. (Зараз, після відходу з «Нафтогазу») були плани менеджерські», – сказав Вітренко.

17 грудня у Верховній Раді Юрію Вітренку не вистачило 40 голосів за призначення першим віце-прем’єром-міністром енергетики України. На думку спікера парламенту Дмитра Разумкова, причиною недовіри став невиправдано великий розмір винагороди, отриманий Вітренком як бонуси від «Нафтогазу».