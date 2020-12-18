Разумков розповів про причини провалу кандидатури Вітренка на пост міністра енергетики

Я думаю, що саме гроші, отримані як бонуси від «Нафтогазу» стали причиною провалу кандидатури Вітренка, ─ спікер парламенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що могло завадити призначенню Юрія Вітренка першим віцепрем'єр-міністром ─ міністром енергетики. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Прямий».

За словами Разумкова, було багато інформації про Вітренка і вона не була позитивною.

«Було багато інформації щодо нього. І я думаю, що саме це вплинуло на результати голосування. Тому що було багато і, скажімо так, не досить позитивної для нього інформації, яка, я впевнений, вплинула на результати голосування», ─ вважає спікер парламенту.

Також Разумков сказав, що стосовно Вітренка на засіданні фракції «Слуга народу» була «жвава дискусія».

«Хтось підтримував Юрія Юрійовича, хтось виступав проти. В тому числі, лунали запитання, пов'язані спочатку з 94 мільйонами, після цього ─ зі 170 мільйонами виплати як бонусів, які пішли за його минулу діяльність, яка була ним організована в «Нафтогазі». І вже тоді частина фракції висловлювала іншу позицію, вона не підтримувала цю кандидатуру», ─ зазначив Разумков.

На уточнення, який був головний контраргумент проти Вітренка, він відповів:

«Я думаю, що саме гроші, отримані як бонуси від «Нафтогазу». Я думаю, що це було те, що розділило зал».

Разумков додав, що він особисто за Вітренка не голосував.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада провалила призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики. Народні депутати не схвалили відповідний проект постанови.

Відзначимо, раніше комітет Ради не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики та рекомендував нардепам визначитися з голосуванням у сесійній залі.

У кінці 2018 року Вітренко отримав близько 6 млн доларів премії за Стокгольмський арбітраж проти «Газпрому». Більше за Вітренка премію отримав лише глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Виплата другій частині бонусів була зупинена після критики Зеленського. Після цього Вітренко звернувся до суду з вимогою виплатити йому 4 млн доларів. За інформацією ЗМІ, Вітренко отримав від держави 170 млн гривень напередодні голосування в Верховній Раді.