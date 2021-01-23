Вітренко виступив за термінове від’єднання від енергосистеми з РФ та Білоруссю

Профільний міністр пропонує об’єднуватися із європейською енергосистемою

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що одним з його головних завдань на посаді буде від’єднання України від енергосистеми з Росією та Білоруссю.

Про це Вітренко сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Нам потрібно терміново від’єднуватися від об’єднаної енергосистеми з Білоруссю та РФ. Об’єднуватися із європейською системою.

Це буде моїм одним з головних завдань, щоб ми були частиною Європи, нормального ринку, де немає свавілля монополістів, де нормальна, прозора ціна», – заявив Вітренко.

За його словами, «це буде в інтересах України, нашої енергетичної безпеки, а енергетична безпека – це національна безпека».

Нагадаємо, з січня 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. За цей період було закуплено майже 70 млн кВт годин на суму близько 100 млн грн.

Попередній імпорт струму з Білорусі та Росії, який здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року, призвів до найбільшої в історії незалежності кризи на енергоринку. Тоді було закуплено понад 1 млрд кВт годин.

До слова, ексочільниця міністерства енергетики Ольга Буславець вважає, що імпорт струму з Білорусі може поставити під загрозу енергетичну безпеку України.