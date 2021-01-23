  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вітренко виступив за термінове від’єднання від енергосистеми з РФ та Білоруссю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко&nbsp; - Вітренко виступив за термінове від’єднання від енергосистеми з РФ та Білоруссю
    В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко 
    Фото: Главком

    Профільний міністр пропонує об’єднуватися із європейською енергосистемою

    В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що одним з його головних завдань на посаді буде від’єднання України від енергосистеми з Росією та Білоруссю.

    Про це Вітренко сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Нам потрібно терміново від’єднуватися від об’єднаної енергосистеми з Білоруссю та РФ. Об’єднуватися із європейською системою.

    Це буде моїм одним з головних завдань, щоб ми були частиною Європи, нормального ринку, де немає свавілля монополістів, де нормальна, прозора ціна», – заявив Вітренко.

    За його словами, «це буде в інтересах України, нашої енергетичної безпеки, а енергетична безпека – це національна безпека».

    Нагадаємо, з січня 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. За цей період було закуплено майже 70 млн кВт годин на суму близько 100 млн грн.

    Попередній імпорт струму з Білорусі та Росії, який здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року, призвів до найбільшої в історії незалежності кризи на енергоринку. Тоді було закуплено понад 1 млрд кВт годин.

    До слова, ексочільниця міністерства енергетики Ольга Буславець вважає, що імпорт струму з Білорусі може поставити під загрозу енергетичну безпеку України.

    Теги: Білорусь Росія енергетика міністр Міненерго імпорт електроенергія Україна Юрій Вітренко безпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies