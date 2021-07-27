Вітренко вважає дії наглядової ради «Нафтогазу» узаконеною корупцією

Керівник «Нафтогазу» зауважив, що саме Захід в особі американського уряду свого часу витратив гроші американських платників податків на технічну допомогу НАКу

Вітренко: «Наглядова рада НАК була сформована не відповідно до міжнародних стандартів»

Ні Кабмін, ні народ України не бачать, скільки і за що отримують гроші члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а сама винагорода не відповідає ні українському законодавству, ні міжнародним стандартам корпоративного управління. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів голова правління компанії Юрій Вітренко.

Коментуючи заяви про кричущі порушення міжнародних стандартів у рішенні Кабміну, який звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України», її нинішній керівник звернув увагу на процес формування наглядової ради. «Сама наглядова рада НАК була сформована не відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління, і вона діяла не відповідно до таких стандартів. Тому поки коректніше розглядати дії уряду як реакцію на кризову ситуацію. І важливо найближчим часом перейти в русло нормального корпоративного управління, що має починатися з відповідного призначення членів наглядової ради», – зауважив він.

Крім того, той факт, що наглядова рада не опублікувала звіт про винагороду правління може свідчити про узаконену корупцію у компанії, вважає Вітренко.

«У такій ситуації власник, Кабмін, і кінцевий бенефіціар, народ України, не бачать скільки і за що отримують гроші ті, хто здійснює управлінський контроль над компанією, тобто немає прозорості та підзвітності, що є базовим принципом корпоративного управління. І вказують на те, що звіт не публікується тому, що сама винагорода не відповідає ні українському законодавству, ні міжнародним стандартам. Це називають узаконеною корупцією», – пояснив керівник «Нафтогазу».

Він зауважив, що саме Захід в особі американського уряду свого часу витратив гроші американських платників податків на технічну допомогу НАКу, зокрема, щодо того, як треба визначати винагороди правління.

«Але винагорода правління за 2020 рік не відповідала рекомендаціям цих експертів з США», – наголосив Вітренко.

Він нагадав, як керівник і наглядова рада НАКу підтримали позицію представників олігарха Коломойського, які під надуманим приводом хотіли зупинити прозорий і конкурентний процес вибору керівника «Укрнафти». А також перепризначення керівника НАК у 2019 і 2020 роках, яке проходило без прозорої, конкурентної і заснованої на особистих заслугах процедури висунення кандидатів.

«Тому давайте чесно визнаємо, що у випадку з НАКом вже давно, причому навіть до Зеленського, ситуація далека від міжнародних стандартів корпоративного управління, які в значній мірі підмінили політичними компромісами і домовленостями. Давайте це разом виправляти. Водночас мене радує, що реальні інвестори більш ніж з розумінням ставляться до змін в компанії, якщо подивитися на підвищення вартості єврооблігацій компанії», – резюмував керівник «Нафтогазу».

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що Україна не погодиться на транзит газу в обмін на невигідні закупівлі.

Також відомо, що до суду надійшов новий позов з вимогою звільнити Вітренка.

Як повідомлялося, 1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.