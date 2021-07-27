США на саміті «Кримської платформи» представить міністр транспорту

Раніше в дипломатичних колах не виключали візиту президента Джо Байдена, але очільник Білого дому поки не приїде

США під час саміту «Кримської платформи« представлятиме міністр транспорту, демократ Пітер Буттіджедж.Про це в інтерв'ю «Суспільне» розповів член «Кримської платформи», депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв.

«Сполучені Штати направляють Міністра транспорту, він досить впливова фігура в Кабінеті міністрів США, це Пітер Буттіджедж», – розповів Джемілєв.

Він додав, що раніше в дипломатичних колах не виключали візиту президента Джо Байдена, але очільник Білого дому поки не приїде.

«Я зустрічався з Куртом Волкером (дипломат, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України у 2017—2019 роках – ред.) і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І, крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною, через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть, якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити», – додав Джемілєв.

Раніше заступник помічника Держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент повідомив, що Штати на «Кримській платформі» очолять члени уряду.

Нагадаємо, на першому саміті «Кримської платформи», запланованому 23 серпня 2021 року, Сполучені Штати будуть представлені на рівні члена американського уряду. Президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс на саміті не будуть.

Як раніше повідомлялося, група депутатів естонського парламенту (Рійгікогу) схвалила українську ініціативу щодо створення «Кримської платформи», яка покликана консолідувати міжнародне співтовариство навколо питання деокупації півострова.

Раніше стало відомо, що сеймом Латвії була створена депутатська група міжнародної «Кримської платформи» для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах.