Відомий французький письменник відвідав українських військових на Донбасі (фото)



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Бернар-Анрі Леві - українським бійцям: Головна ваша зброя - те, що ви показуєте як це: проживати там і проживати тут Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Бернар-Анрі Леві мав змогу відвідати контрольні пункти пропуску, підтримавши українських військових на Донбасі

Відомий французький письменник та філософ Бернар-Анрі Леві мав змогу побачити крайні позиції КПВВ та висловив підтримку українським військовим, що протидіють російській збройній агресії. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

«Він відомий в нашій країні та всьому світу своєю активною позицією щодо відстоювання потреби допомагати нашій державі у боротьбі за її права на свободу й незалежність. Співзасновник Агентства модернізації України Бернар-Анрі Леві ознайомився з порядком функціонування контрольних пунктів та окремо відзначив як позитив - забезпечення громадянам швидкого та комфортного перетину лінії розмежування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Бернар-Анрі Леві мав змогу відвідати КПВВ, підтримавши українських військових на Донбасі.

«Головна ваша зброя - те, що ви показуєте як це: проживати там і проживати тут», - звернувся до прикордонників Леві поблизу лінії розмежування.