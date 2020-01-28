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    Відомий французький письменник відвідав українських військових на Донбасі (фото)

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    <span>Бернар-Анрі Леві - українським бійцям: Головна ваша зброя - те, що ви показуєте як це: проживати там і проживати тут</span> - Відомий французький письменник відвідав українських військових на Донбасі (фото)
    Бернар-Анрі Леві - українським бійцям: Головна ваша зброя - те, що ви показуєте як це: проживати там і проживати тут
    Фото: пресслужба Держприкордонслужби

    Бернар-Анрі Леві мав змогу відвідати контрольні пункти пропуску, підтримавши українських військових на Донбасі

    Відомий французький письменник та філософ Бернар-Анрі Леві мав змогу побачити крайні позиції КПВВ та висловив підтримку українським військовим, що протидіють російській збройній агресії. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

    «Він відомий в нашій країні та всьому світу своєю активною позицією щодо відстоювання потреби допомагати нашій державі у боротьбі за її права на свободу й незалежність. Співзасновник Агентства модернізації України Бернар-Анрі Леві ознайомився з порядком функціонування контрольних пунктів та окремо відзначив як позитив - забезпечення громадянам швидкого та комфортного перетину лінії розмежування», - йдеться у повідомленні.

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    Відомий французький письменник відвідав українських військових на Донбасі (фото)
    Відомий французький письменник відвідав українських військових на Донбасі (фото)
    Відомий французький письменник відвідав українських військових на Донбасі (фото)
    Відомий французький письменник відвідав українських військових на Донбасі (фото)
    Відомий французький письменник відвідав українських військових на Донбасі (фото)
    Відомий французький письменник відвідав українських військових на Донбасі (фото)
    Відомий французький письменник відвідав українських військових на Донбасі (фото)
    Відомий французький письменник відвідав українських військових на Донбасі (фото)
    Фото: пресслужба Держприкордонслужби

    Зазначається, що Бернар-Анрі Леві мав змогу відвідати КПВВ, підтримавши українських військових на Донбасі.

    «Головна ваша зброя - те, що ви показуєте як це: проживати там і проживати тут», - звернувся до прикордонників Леві поблизу лінії розмежування.

    Донбас зброя війна КПВВ незалежність військові письменник Операція Об’єднаних сил
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