Відомий французький письменник відвідав українських військових на Донбасі (фото)
Бернар-Анрі Леві мав змогу відвідати контрольні пункти пропуску, підтримавши українських військових на Донбасі
Відомий французький письменник та філософ Бернар-Анрі Леві мав змогу побачити крайні позиції КПВВ та висловив підтримку українським військовим, що протидіють російській збройній агресії. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.
«Він відомий в нашій країні та всьому світу своєю активною позицією щодо відстоювання потреби допомагати нашій державі у боротьбі за її права на свободу й незалежність. Співзасновник Агентства модернізації України Бернар-Анрі Леві ознайомився з порядком функціонування контрольних пунктів та окремо відзначив як позитив - забезпечення громадянам швидкого та комфортного перетину лінії розмежування», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Бернар-Анрі Леві мав змогу відвідати КПВВ, підтримавши українських військових на Донбасі.
«Головна ваша зброя - те, що ви показуєте як це: проживати там і проживати тут», - звернувся до прикордонників Леві поблизу лінії розмежування.