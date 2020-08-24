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    Війна на Донбасі: з початку доби зберігається «режим тиші»

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    Від початку поточної доби, станом на 12:00, випадків порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було - Війна на Донбасі: з початку доби зберігається «режим тиші»
    Від початку поточної доби, станом на 12:00, випадків порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було

    Наші мужні воїни продовжують дотримуватися умов всеосяжного режиму припинення вогню

    З початку поточної доби випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано. Про це під час брифінгу повідомив речник пресцентру Міноборони України капітан Михайло Шаравара.

    «Від початку поточної доби, станом на 12:00, випадків порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. Наші мужні воїни продовжують виконувати поставлені завдання та неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню», — зазначив він.

    Як повідомлялось, ветерани АТО/ООС, громадські активісти розпочали у центрі Києва Марш Незалежності.  Люди починають ходу від парку Шевченка, поблизу червоного корпусу університету імені Тараса.Шевченка та в районі станції метро «Університет». Вони в піднесеному настрої, багато хто з дітьми, з домашніми тваринами, є вбрані в козацький одяг.

    Донбас Міноборони війна Операція Об’єднаних сил
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